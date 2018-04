Budějovickým fotbalistům chybí sebevědomí. A čeká je rozjetá Příbram

Za normálních okolností by šel ze hřiště a zářil by štěstím. Útočník fotbalového Dynama Jakub Pešek předvedl v dohrávaném prvním jarním kole proti Varnsdorfu výborný výkon.

Poprvé nastoupil v útoku. Byl aktivní. Motal hlavy obráncům soupeře. Dal první gól svého týmu, druhý připravil před prázdnou bránu.

Jenže odcházel se skloněnou hlavou a těžko, hodně těžko hledal slova. „Gól nic neznamená, když tým nedovedete k vítězství. Mrzí nás to. Moc jsme chtěli vyhrát,“ hlesl po utkání čtyřiadvacetiletý záložník.

Jihočechům se nedaří. I s podzimem už nedokázali zvítězit osm zápasů v řadě. A na jaře jen prohrávali. V Hradci, doma s Olympií, v Ústí nad Labem.

Proti Varnsdorfu už chtěli bodovat. Ale nevyšlo to. Remizovali 2:2, když vyrovnání přišlo z hodně sporné penalty. „Ale nechci se na to vymlouvat. Měli jsme dát další góly. Tlačili jsme se dopředu, bojovali. Ale asi to bylo pořád málo,“ kroutil hlavou kapitán Dynama Jiří Kladrubský.

Na sebevědomí Jihočechů se špatný začátek jarní části sezony podepsal. Všiml si toho i brankář Varnsdorfu. „Budějovice pořád beru jako prvoligový klub. Ale asi teď řeší nějaké problémy,“ vysvětloval po zápase Radek Porcal.

A zatím se Jihočechům nedaří najít jejich řešení. „Osm týdnů se na jaro těšíme a teď dostáváme jednu ťafku za druhou. Tři týdny už hledáme, kde to můžeme zlomit, a hledáme cestu ven. V jiném rozpoložení, než jsme teď, bychom možná ty góly jako proti Varnsdorfu nedostali,“ míní Kladrubský.

Jihočeši na úvod jara prohráli v Hradci Králové. Po výkonu, který nebyl zlý, dostali gól v poslední minutě ze standardní situace. Doma v dalším kole s Olympií Praha hráli špatně. Bez pohybu, bez nasazení, bez šancí a bez naděje na úspěch. „Jeden z nejhorších zápasů za poslední dobu,“ hodnotil trenér David Horejš. V Ústí nad Labem zase doplatili na neproměnění šancí a na vlastní chyby.

V duelu s Varnsdorfem na nich od začátku zápasu byla znát nervozita. Nikdo nechtěl udělat chybu, která by vedla ke gólu soupeře, a zbytečně riskovat. Přitom po první vstřelené brance pak celý tým viditelně ožil. Ale z první střely soupeře na bránu inkasoval. „Pak se tam náš hráč nechá ošetřovat místo toho, aby hrál, a dostaneme gól,“ rozčiloval se po utkání Horejš. Zklamaný výsledkem i způsobem, jakým k němu došlo, když Dynamo dostalo vyrovnávací gól z penalty.

Přitom proti Varnsdorfu se Jihočechům nedala upřít snaha ani bojovnost. Ale lehkost, se kterou hráli na podzim, chybí.

Jak z krize ven?

Změny v sestavě, změna rozestavení i stylu hry zatím výrazně nepomohly. „Nasazení, bojovnost. Ještě větší než proti Varnsdorfu. Jiná cesta z toho nevede,“ je si jistý Jiří Kladrubský.

„Já si myslím, že se to zvedá. Ale musíme začít zase od základu. Přidat bojovnost, nechat tam úplně všechno. Pak se třeba balony začnou odrážet na druhou stranu. Musíme to odpracovat a pak snad přijde i fotbalovost, protože fotbalisti jsme,“ ujišťuje Jakub Pešek.

Trenér Horejš bude muset spoléhat i na lepší formu hráčů. Roman Wermke – jedna z klíčových postav podzimu – se po zranění stále dostává do optimální kondice. Proti Varnsdorfu nemohl kvůli kartám hrát Čavoš a ve středu pole chyběl. Stejně tak by byl platný na pravém kraji obrany Řezáč, který je zraněný.

A víc určitě čeká trenér od útočníků. Táborský, Mashike ani Sajčič se neprosazují, jak by měli.

„Za vítězstvím jsme šli. Pevně jsme tomu věřili. Nebyl to kdovíjaký fotbal, ale kluci chtěli hrát, chtěli bojovat. Na některých je vidět, že nejsou v optimální pohodě. Musíme se z toho oklepat a jít dál,“ dodal David Horejš.

Už v neděli je čeká další zápas. Těžký. Od 17 hodin přijede rozjetá Příbram, která na jaře jen vítězí. „Třeba s lepším soupeřem přijde i lepší fotbal,“ říkal směrem k nedělnímu duelu jeden z fanoušků, když odcházel ze stadionu.

Dynamo by vyhrát potřebovalo. Už jenom proto, aby dál mohlo živit svůj pokus o postup do první ligy. V případě porážky už by se totiž asi definitivně rozplynul.

Dynamo opouští podzimní umístění. Je už šesté, na druhou Příbram ztrácí devět bodů.