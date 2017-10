Případ Simič. Případ Rosický. Fotbalová reprezentace začíná novou etapu

Pro fotbalovou reprezentaci nastala nová etapa.

Po krachu v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2018 má Jarolím deset měsíců na to, aby mužstvo připravil na Ligu národů a následnou kvalifikaci o Euro 2020.

Začíná se příští týden na turné v Kataru, kde Češi prověří Island, jistý účastník šampionátu v Rusku, a domácí výběr.

„Teď bychom měli tým stabilizovat, především užší kádr. A pak se dívat po hráčích, kteří o sobě dají vědět. Národní mužstvo není uzavřená společnost,“ zdůraznil kouč Jarolím.

Pro některé nedávné opory se však reprezentace zavírá. Například stoper Sivok, který odehrál polovinu poslední kvalifikace, už na začátku sezony vzkázal, že na reprezentaci není momentálně připravený. Vzhledem k tomu, že začal nové angažmá a navíc v izraelské lize. Jarolím s ním už spíš nepočítá.

Na pozice středních obránců pravidelně bere vedle zkušeného Suchého také Kalase a Brabce. A fanoušci netrpělivě čekají na to, až mezi tuto stabilní trojici přihodí Stefana Simiče.

Dvaadvacetiletý odchovanec Slavie, který už čtyři roky patří AC Milán a nyní hostuje v Crotone, nadchl při posledním evropském šampionátu do 21 let. Ale během podzimu kouč do národního týmu povolal jiné: Michaela Lüftnera, Simičova parťáka z Eura, či Jakuba Jugase.

I proto, že Simič donedávna v klubu nenastupoval. To se nyní změnilo a Jarolím ho zařadil mezi náhradníky. „Mluvili jsme o něm už v létě, ale procházel si obdobím, kdy měnil klub a nehrál. Nechali jsme tomu čas, teď začal hrát,“ říká Jarolím o Simičovi.

Čas však může Jarolíma tlačit, byť Česko nejbližší soutěžní zápas čeká až příští rok na podzim. Simič si totiž díky původu rodičů může vybrat, jestli bude reprezentovat Bosnu, Chorvatsko či Srbsko. Anebo Česko, kde se narodil a které mu je nejbližší.

„Česko je na prvním místě, vždycky jsem ho v mládeži reprezentoval rád,“ řekl v úterním rozhovoru pro deník Sport. Pokud by nastoupil v soutěžním zápase áčka například za Bosnu, nemohl by pak hrát za Česko.

„Uvažujeme o něm bez ohledu na to, jestli by pak nemohl hrát za jinou zem,“ zdůraznil Jarolím.

Simič má velkou šanci, že bude na nejbližší reprezentační akci dodatečně nominovaný. Jarolím před pondělím srazem ještě povolá útočníka, hráče na křídlo a středního obránce. Koho jiného než Simiče... Už i proto, že ho na víkendový zápas Crotone do Boloně letí sledovat reprezentační asistent Miroslav Koubek.

„V pondělí jsem se Stefanem mluvil, je v naprosté pohodě a na nominaci se těší. Znám ho velmi dobře, je to výborný kluk. Není nafoukaný a ani ukřivděný, pokud by v ní nebyl,“ poznamenal reprezentační manažer Jaromír Šeterle.

„Má šanci, bude nominován ještě jeden stoper,“ doplnil s úsměvem. „Ale zase nechceme podlehnout tomu, že bychom ho nominovali jen kvůli těm informacím, že by mohl hrát za jinou zemi. Zásadní je, aby měl výkonnost na českou reprezentaci.“

Simiče zařadil do minulého cyklu jedenadvacítky trenér Vítězslav Lavička. Talentovaný zadák hostoval v belgickém Mouscronu, kde pravidelně hrál, z čehož těžila i reprezentace.

V létě mu na poslední chvíli padlo hostování ve Slavii, AC Milán ho obratem poslal do Crotone. „Jsme spolu v kontaktu od chvíle, kdy jsme ho vzali do jedenadvacítky. Pozitivně působí i jeho rodinné zázemí. Otec nám například posílá informace z italských médií,“ podotkl Šeterle.

Simič patří k nastupující generaci, k nadějím, které by brzy měly hrát v reprezentaci hlavní roli. Kouč Jarolím, který má smlouvu do konce kvalifikace o Euro 2020, se však ještě nevzdává ani Tomáše Rosického, který je o patnáct let starší než Simič.

Legendární záložník je v národním mužstvu od roku 2000, odehrál za něj 105 utkání, naposled reprezentoval na loňském mistrovství Evropy. A především, nikdy se s reprezentací oficiálně nerozloučil. A když mu to půjde stejně jako v posledních zápasech za Spartu a zůstane zdravý...

„Tak uvidíme,“ reagoval Jarolím s potutelným úsměvem.

„Čas běží. Když bude ve formě a cítili bychom, že by nám pomohl, tak proč ne. Ale chtít musí i on. A hlavně záleží, jestli bude zdravý. Schopnosti na reprezentaci má,“ řekl Jarolím.

Je však spíš nepravděpodobné, že se Rosický vrátí. Když za Spartu odehraje zápas, potřebuje několik dní na regeneraci. Těžko by po lize mohl hned naskočit do reprezentačního soustředění a bez odpočinku zvládnout dlouhé cestování a zápasy.