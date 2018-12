Fotbalisté po losu: Šance na postup jsou velké, Anglie bude zážitek

Reprezentanti se shodují, že v pětičlenné skupině A mají velkou šanci na jedno z prvních dvou postupových míst. Kromě atraktivních soubojů s Anglií je čekají ještě zápasy s Bulharskem, Černou Horou a Kosovem.

„I ta Anglie je hratelná,“ věří Novák. Co k nedělnímu losu ještě uvedl on i jeho spoluhráči?

Tomáš Vaclík, reprezentační jednička (Sevilla)

„Složení skupiny je velice zajímavé. Hlavním favoritem je Anglie, která má poslední dobou skvělé výsledky a má celý tým z Premier League. Bude to i tahák pro fanoušky, i pro nás to bude zajímavá konfrontace. Proti Anglii jsem hrál jen za mládežnické výběry. Hodně kluků si Anglii přálo, tak jim to určitě udělalo radost.

Já tam viděl spíše Švýcarsko. S ostatními týmy moc zkušeností nemám. Jen vím, že hodně hráčů Kosova působí ve Švýcarsku. Hrají poprvé kvalifikaci, vyhráli svojí skupinu v Lize národů, tak tam určitě bude euforie. Věřím, že z této skupiny máme šanci postoupit.“

Filip Novák, levý obránce (Trabzonspor)

„Bulharsko, Černá Hora a Kosovo jsou všechno týmy s horkou krví a bude to vyhecované a musíme se na to dobře připravit. Já si přál z prvního koše co nejlehčího soupeře, což Anglie není, ale zas to klukům a fanouškům splní sen zahrát si ve Wembley. Bude to zajímavé porovnání.

S ostatními týmy moc zkušenosti nemám, ale za Bulharsko hrají dva mí bývalí spoluhráči z Midtjyllandu, tak jim napíšu a popíchnu je. Všechno jsou to podobné týmy s podobným stylem fotbalu. Anglie určitě bude chtít být první, ale věřím, že my jim to neusnadníme.“

David Pavelka, střední záložník (Kasimpasa)

„Skupina je to zajímavá, všichni soupeři jsou kvalitní, i když trochu nečitelní pro fanoušky. Přál jsem si hrát proti spoluhráčům a teď se mi to poštěstí hned několikrát. I Anglii jsem si přál. Je to atraktivní soupeř pro fanoušky i hráče. Bude to zážitek. Jejich síla je obrovská, mají to nabušené individualitami v čele s Harym Kanem.

Bulhary sleduji hodně, protože tam mám kamarády. Kosovo také sleduji víc, protože tam znám třeba Herolinda Shalu, se kterým jsem hrál v Liberci i v Kasimpase. Nejsou to tak známé týmy, ale kvalitu také prokazují a nebude to nic jednoduchého. Šance na postup jsou však velké. Kromě Anglie to nejsou týmy kvalitativně lepší než týmy, se kterými jsme teď dokázali hrát vyrovnaně. Takže pokud navážeme na poslední výkony, tak bychom to měli zvládnout.“