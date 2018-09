Předběžná nominace přišla zčistajasna. A pak to vyšlo, jásal Petrák

Koubek - Kadeřábek, Kalas, Brabec, Hybš - Petrák, Zmrhal - Skalák, Trávník, Frýdek - Kliment.

Tato sestava je ze dne, kdy Petrák nahrával na gól střídajícímu Ladislavu Krejčímu. Ze dne, kdy reprezentace do 21 let remizovala na domácím Euru s Německem 1:1. Ze 23. června 2015.

Až na beka Hybše se už všichni dočkali pozvánky do áčka. Záložník Petrák, další ze silného ročníku 1992, je tím předposledním.

„Pět dnů před začátkem bundesligy jsem dostal předběžnou nominačku, takže jsem věděl, že ta možnost existuje. A po prvním zápase s Herthou to bylo stoprocentní,“ usmíval se středopolař německého Norimberku.

Jaká byla vaše první reakce na předběžnou nominaci?

Byl jsem docela v šoku, přišlo to zčistajasna, vůbec jsem to nečekal. Samozřejmě jsem pak byl ještě víc motivovaný na zápas. Věděl jsem, že se na mě pan Jarolím přijede podívat. Vyšlo to, takže super.

Dřív jste zmiňoval, že vás neúčast v reprezentačním áčku mrzela. Berete to teď jako zadostiučinění?

Na začátku mě to trochu mrzelo. Ale samozřejmě jsem to i chápal, protože jsem měl období, kdy jsem byl zraněný a nenastupoval jsem pravidelně. I to byl asi taky důvod.

Zato teď hrajete pořád, navíc bundesligu. Máte životní formu?

Dá se to tak říct, i když jsem nad tím nikdy takhle nepřemýšlel. Asi to tak bude, protože jsme čtyři roky čekali na postup do bundesligy, byl to jeden z mých hlavních cílů. Podařilo se a hned přišla pozvánka do reprezentace.

Jaký byl návrat do německé nejvyšší soutěže?

Oslavy byly fakt veliké, žilo s námi celé město. Úplně neuvěřitelný. Zážitek na celý život. Teď si bundesligu užíváme.

Je pro vás přechod z druhé bundesligy do první velký skok?

Musím říct, že zápasově náročnější pro mě byla druhá liga. Nahoru dolů, samé souboje, nic nevynechat. První liga je víc o fotbale, o taktice. Nedá se říct, že se tam nemusí tolik běhat, uběhnu tu i víc... Ale je to prostě jiné tempo, víc o taktice a fotbalu. Což mi vyhovuje.

Jaké máte coby nováček cíle?

První rok bychom se chtěli udržet, bohužel jsme nezačali extra dobře. První zápas s Herthou (0:1) jsme měli minimálně na bod, neproměnili jsme penaltu. A teď jsme proti Mohuči (1:1) měli strašně moc šancí, to bylo na tři body, ale bohužel to nevyšlo.

Přijel jste na reprezentační sraz jako záložník, nebo jako stoper?

To se musíte zeptat trenéra, ale doufám, že jako záložník. Na stoperu jsem nehrál delší dobu. V přípravě jsem tam sice zaskočil, ale to jsou úplně jiné zápasy... Poslední dobou hraju jenom na šestce, myslím, že se mi dařilo a proto jsem tady.

Tenhle post ale velmi pravděpodobně obsadí slávista Tomáš Souček.

Slavii se teď hodně daří, sleduju každý zápas a Tomáš hraje velmi dobře, konkurence musí být.

Sledoval jste i sobotní výhru 4:0 nad Plzní?

Dobrej zápas. (úsměv) Líbí se mi, jak Slavia hraje - to je nejlepší fotbal v lize. Fakt se jim daří, jsou sehraní a je to vidět na výsledcích.

Jak je vlastně slávistovi v nároďáku mezi tolika slávisty?

Je příjemnější, že je nás tu víc. Třeba s Jardou Zmrhalem se bavím fakt hodně, společně jsme v áčku Slavie začínali profesionální kariéru. V mládežnických reprezentacích to bývalo jiné, třeba devět sparťanů a dva slávisti.