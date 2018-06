O Tomášovi jen v dobrém, jinak s vámi nemluvím! Fábregas je v Praze

VIDEO: Rozhovor se španělským mistrem světa Cescem Fábregasem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

dnes 15:30

Jeho soukromý let do Prahy zdržela stávka na francouzském letišti. „Tam vždycky dělají problémy,“ žertoval fotbalista Cesc Fábregas, největší hvězda, která přicestovala do Česka na rozlučku s Tomášem Rosickým.