Přátelství navěky aneb život s Rosickým. Fábregas exkluzivně vzpomíná

Skoro tři týdny nekopl do míče, protože si vychutnával začátek nejdelší dovolené v životě. Když si pak Cesc Fábregas na pražském Strahově postavil balon za šestnáctku a udělal dva kroky dozadu, vykouzlil dokonalou ránu.

To jste měli vidět. Nádhera. Až se tomu sám divil: „Kde se to ve mně bere?“

Míč drcnul do břevna, do tyče a spadl za lajnu. Rozhodčí by asi musel pro jistotu požádat kolegu u videa, aby situaci zkontroloval, ale gól by uznal. „To je jasné,“ usmíval se Španěl.

Fábregas je fotbalová legenda.

Vychovaný v Barceloně.

Milovaný v Arsenalu.

Teď hrající za Chelsea.

Kromě toho mistr světa a dvojnásobný mistr Evropy.

A taky vzácný gratulant Tomáše Rosického při sobotní exhibici.

„Tomáš tvrdí, že mě pozval jako prvního ze všech, tak snad nekecal,“ pustil se Fábregas do uvolněného povídání pro MF DNES a iDNES.cz.

VIDEO: Fábregas: Rosický byl jedním z nejlepších fotbalistů, se kterým jsem hrál Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Váhal jste?

Věděl jsem, že nepojedu do Ruska na mistrovství světa, takže odpověď byla jednoznačná. Vlastně se mě ani nemusel ptát.

„Rosický pokaždé odevzdal vše. Přesně s takovými hráči chcete být v jedné šatně.“

To jste si tak blízcí?

V životě máte hodně lidí, vedle kterých žijete třeba dvacet let, ale pak si najednou uvědomíte, že je vlastně vůbec neznáte. S Tomášem to bylo jiné. Za chvíli jsme si vytvořili vztah, jako bychom se znali odjakživa. Ten vztah navíc sílil.

Jak přesně?

Rozuměli jsme si na hřišti i v civilu. Když jsme kopali za Arsenal, spoustu času jsme trávili spolu. A taky s Mathieuem Flaminim. A Alexem Hlebem. Ale ten si občas žil spíš ve vlastním světě, takže jsme byli silná trojka. Flamini, Rosický, Fábregas. Přátelství na celý život poznáte.

Máte i další?

Jen několik. Gérarda Piquého nebo Lea Messiho, ale s těmi je to trochu odlišné, protože se známe od třinácti. Jsme ročník 1987 a sešli jsme se v La Masii, akademii Barcelony. Vyrůstali jsme spolu jako děti. S Tomášem jsem se potkal daleko později, až jako profesionál.

Mimochodem, kdo je lepší? Messi, nebo Rosi?

Oba mají skvělou techniku, jeden levák, druhý pravák. Těžká volba, ale vzhledem k tomu, že Leo je nejlepší fotbalista na světě... Tomáš zase umí neuvěřitelně kopat vnější částí nohy.

Myslíte šajtlí? Češi tomu tak říkají.

Vy pro to máte zvláštní slovo? V angličtině ani španělštině nic podobného neznám. Šajtle? Divné, ale k Tomášovi to pasuje. Fakt ji umí.

Zkoušíte ji taky?

Občas, když se mi zrovna nechce kopnout levačkou, protože šajtli použijete rychleji. Ale rozhodně ji neumím tak dobře jako Tomáš.

Rosický je o sedm let starší než vy. Je něco, co vás naučil?

Víte, já mám horkokrevnou povahu, zuřil jsem, když se mi zrovna nedařilo. Zato Tomáš je přesně ten kluk, který když mě pak viděl v kabině s pěnou u pusy, tak mi dal ruku okolo ramen a řekl: „Klid, brácho, bude líp.“ A nedělal to zdaleka jen se mnou. Nemusel moc mluvit, ale všem šel příkladem. Vážím si jeho obyčejnosti, jeho lidskosti.

Možná trochu klame tělem.

Jakmile ho poznáte, tak pochopíte, jaký je to bojovník. Možná tak nevypadá, protože je hubený, přitom na hřišti by nechal duši. Věřte mi. Pokaždé odevzdal všechno pro mužstvo. Přesně s takovými hráči chcete být v jedné šatně.

I když se třeba pohádáte? Při jednom z tréninků Arsenalu jste se tak pokopali, že jste spolu dva měsíce skoro nepromluvili.

Fakt? S Tomášem? Pokud to není přibarvený příběh, určitě to byla moje chyba. Já totiž chci za každou cenu vyhrát, takže pokopu i nejlepší kamarády, když na to přijde. A tím spíš, když se mi zrovna nedaří. Pak se občas chovám hloupě. Takže moje chyba, pardon.

Určitě víte, že Tomáš je šikovný muzikant.

Jako Mozart.

Nemysleli jsme jeho přezdívku, spíš jeho kytarová sóla.

No jo, však jsme si z něj kolikrát s Flaminim utahovali, když si začal brnkat. Vypadal u toho strašně vyklidněně. Pamatuju, jak vzal kytaru i do klubového autobusu, a když začal hrát, byla to fakt sranda. Je dobrej.

VZÁCNÝ GRATULANT. Cesc Fábregas byl jednou z největších hvězd sobotní rozlučky Tomáše Rosického s kariérou.

Vy sice na žádný nástroj nehrajete, zato máte taneční rytmus.

Tancuju, ale jen když jsem sám.

Vždyť jste v Arsenalu po gólech tančil.

Jenom párkrát. Když jsem viděl záznam, bylo mi trochu trapně.

Když zvolíme vážnější tón, co vám proběhlo hlavou, když Tomáš v prosinci oznámil, že končí?

Víte, já jsem na něm vždycky nejvíc obdivoval jeho vůli bojovat. Kdyby se mi stalo, co jemu, kdybych prodělal tolik zranění, tolik pokusů o návrat, vzdal bych to už dávno. Tolikrát jsem Tomáše viděl trpět!

Takže vážně bojovník.

Když se vážně zraníte, můžete mít okolo sebe lidi, kteří vás drží nad vodou, ale jen na vás doopravdy záleží, jestli se vrátíte. Fotbal je náš život, naše vášeň, a když máte podobné problémy jako Tomáš, často nevíte, co s tím. Už už si myslíte, že se vracíte, že jste připravení, jenže najednou rup! A jedete nanovo. Pamatuju, jak Tomáš při jednom tréninku zasprintoval a chytl se za sval. Chudák. Tolik se snažil, aby se vrátil. Tolik toho obětoval.

Soucítil jste?

Byl jsem za něj strašně smutný a zároveň ještě víc obdivoval, že se znovu nevzdal. I po přestupu do Barcelony jsem dál sledoval zápasy Arsenalu, a jakmile Tomáš po zranění hrál, hned jsem mu psal: Vždyť ty na tom hřišti úplně lítáš! Jsi dobrej!

Co odpovídal?

Jsem mrtvej, nemůžu se hnout. Věděl jsem, že si nevymýšlí. Nebyl ready, aby mohl hrát každé tři dny, ale jakmile ho tam trenér Wenger poslal, byl skvělý. Navzdory všem těžkostem, které ho provázely.

Jeho nejlepší zápas?

Anglický pohár proti Liverpoolu. Leden 2007. Hrálo se na Anfieldu a vyhráli jsme 3:1. Tomáš dal dva krásné góly. Oba zpoza vápna. Nejdřív chytře přehodil brankáře Dudka, pak se bezvadně prokličkoval a trefil se k tyči. Myslím, že mu přihrával Thierry Henry.

Henry přihrával. Jak si to můžete tak dokonale pamatovat?

Jsem databanka. Prostě mi to zůstává v hlavě.

Na něco takového jsme zvyklí snad jen u Petra Čecha.

Jo, brankáři to tak mají. Asi jak vidí veškeré dění před sebou, tak se jim vryje do paměti. Třeba Iker Casillas, ten si pamatuje každý detail, který se odehrál před deseti lety.

Vyzkoušíme si vás. Před jedenácti lety jste hrál předkolo Ligy mistrů na Spartě.

Jasně, dal jsem gól. Gaël Clichy zachytil uprostřed hřiště přihrávku a předložil mi to ke střele.

S Tomášem jste tehdy hráli spolu v záloze, ale v posledních letech jste se taky dvakrát potkali na hřišti jako soupeři. Jaké to bylo?

Hezké, protože jsem oba zápasy samozřejmě vyhrál. (úsměv)

A vzpomínky?

Po obou zápasech jsme si vyměnili dresy. Z přátelství a úcty. Přitom jsme se na hřišti nijak nešetřili. Když jsme hráli s Chelsea proti Arsenalu, vybavuju si chvíli, jak jsem mu vzal v souboji míč, on pak přiběhl a zašeptal: Zase jsi měl štěstí!

Na mistrovství Evropy 2016 jste do něj nešetrně vrazil.

Jo jo. Nakopli jste dlouhý balon na útočníka, Tomáš chtěl odražený míč vzít a já do do něj strčil. Rozhodčí nic, hrálo se dál. Jenže Tomáš mě další dvě minuty pronásledoval a stěžoval si: To byl faul, ty bastarde! Chtěl vyhrát stejně jako já. Ale jinak platí, že je to jeden z nejlepších lidí, které jsem kdy ve fotbale potkal, a moc si vážím toho, že jsem mohl být při jeho rozlučce.

Nemusel jste být, kdyby vás trenér Lopetegui pozval na mistrovství světa.

Ale nepozval. Věděl jsem, že nepojedu, tak se tím netrápím. Za odměnu mám nejdelší dovolenou v životě. Chápete, že můžu odpočívat sedm týdnů v kuse? Ale na mistrovství poletím, budu tam pár zápasů komentovat.

Co se stalo, že jste v reprezentaci hrál naposledy v červnu 2016?

Přišel nový trenér, který preferuje spíš mladší hráče. S tím nemám problém. Budu fandit a doufat, že kluci mistrovství světa vyhrají. Můžou to dokázat stejně jako my před osmi lety v Jižní Africe, jen si musí dát bacha na každý krok. Mistrovství světa je strašně těžký turnaj, při kterém nesmíte udělat chybu.

Co další favorité?

Mám rád Francouze. I když si myslím, že mají příliš mladý tým, což by jim v rozhodujících chvílích mohlo uškodit. Taky Brazílie bude silná, Argentina má nejlepšího hráče planety. A o Němcích se vůbec nemusíme bavit.

Obhajují titul.

Oni prostě velké turnaje umějí.

S HVĚZDOU. Cesc Fábregas přijel na rozlučku Tomáše Rosického v dobré náladě, MF DNES a iDNES.cz poskytl exkluzivní rozhovor - vlevo reportér Jan Palička, vpravo pak Jiří Čihák.

Co vaše budoucnost? V květnu vám bylo jedenatřicet.

Pořád se cítím dobře, za Chelsea jsem odehrál skoro padesát zápasů, a protože jsem přežil poslední dva náročné roky pod trenérem Contem, tak jsem vlastně připravený na všechno. (úsměv)

Antonio Conte je známý tvrdými lekcemi, ale který trenér vás inspiroval nejvíc? Wenger, Guardiola, Mourinho, Del Bosque, Aragonés?

Možná je to fráze, ale od každého jsem se snažil vzít to nejlepší. Víte, každý dělá chyby, hráči i trenéři, protože všichni jsme jen lidi. Ale čím jsem zkušenější, tím víc vnímám fotbal jinak, klidněji, smířlivěji.

Takže přemýšlíte nad trenérskou kariérou?

Určitě to chci zkusit, ale zatím ještě nenastal ten správný čas.

A kdy asi tak nastane ten správný čas, abyste konečně vyhrál Ligu mistrů?

To kdybych věděl. Zatím jsem to štěstí neměl a letos si ji bohužel ani nezahraju – s Chelsea nás čeká Evropská liga. Ale pořád věřím. Zanettimu bylo skoro sedmatřicet, když se dočkal s Interem. Nikdy nevíte. V Lize mistrů potřebujete i spoustu štěstí, které jsem si možná vybral v jiných soutěžích. Ve finále 2006 jsme s Arsenalem vedli 1:0 nad Barcelonou a Henry běžel sám na brankáře Valdése. Kolikrát Thierry v sólových nájezdech selhal? Nikdy! Jen tehdy. Holt takový je fotbal. Hranice mezi výhrou a zklamáním je strašně tenká a nevyzpytatelná. Podobně jako v životě.