V posteli myslel na gól. Na hřišti plzeňský Čermák vstřelil hned tři

První dva góly po ideálním přiklepnutí od spoluhráče, třetí po „přiklepnutí“ od brněnské tyče, míč pohotově uklidil do branky. Takový byl večer Aleše Čermáka na stadionu v Brně-Králově Poli.

„Nikdy v životě jsem hattrick nedal, snad v žácích Sparty na halovém turnaji kdysi. Strašně si to užívám,“ zářil 23letý záložník.

Byl konkrétně třetí gól dokladem toho, že vám to lepilo? Že se míče odrážely vaším směrem?

Je to možné. Při tom gólu sehrála roli moje rychlá reakce. Zvedl jsem nohu, trefilo mi ji to, šlo to do branky. Možná to tedy dneska bylo štěstí.

A taky chtěné akce v pokutovém území?

Trenér po nás samozřejmě chce, abychom často nabíhali za obranu, roztrhávali ji. To nám vyšlo při druhém gólu, kdy se míč povedl Kopimu, šel tam krásný balon za obranu, já jsem se tam uvolnil, odskočil jsem od přední tyče a doklepnul jsem to. Takže celkově povedená akce od kluků.

Berete tuhle výhru jako hodně důležitou do zbytku ligy?

Jistě. Před každým zápasem jsme si říkali, že to musíme zlomit. Podruhé na jaře se nám povedlo vyhrát, navíc hra nebyla špatná na to, jak to bylo těžké utkání.

Hrálo se o hodně, že?

Brno nás od začátku hodně vysoko presovalo, hrálo velice nátlakový fotbal. Strašně nám pomohla první branka. Tam jsme se zklidnili. Jinak to bylo hodně soubojové utkání.

Bude se vám teď líp dívat na tabulku?

Já osobně vůbec nekupuji noviny, nečtu nic. Takže se mi na ni nebude dívat nijak. Pořád se ale Slavia dotahovala, náš bodový náskok se zmenšoval. Slavia má těžké utkání v Liberci, tak uvidíme, jak to dopadne.

Cítíte, že po výhře v Brně máte titul konečně pojištěný?

To se bavíme v době, kdy je ještě dost zápasů před námi. O jistém titulu jsme si mohli povídat v zimě, a vidíte, jak se náskok ztenčil. Není nic hotového.

Dal jste první ligový gól za Plzeň a hned z toho byl hattrick. To asi přijde draho, co?

Jo, už jsem takové narážky slyšel. Mně se ulevilo, že jsem je dal. Po obědě jsem si šel lehnout, a myslel jsem na to, že bych taky mohl konečně vstřelit gól v lize. Zatím jsem ho za Plzeň dal jen v té Evropské. Povedlo se mi to. Jsem za to šťastný.