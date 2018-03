Zranil jsem se na trenažéru, ne ve věznici, trvá si na svém Tévez

„Nechápu, proč mi někdo nevěří. Kdyby se mi to nestalo v tělocvičně, tak bych to netvrdil,“ uvedl Tévez v rozhovoru pro televizní stanici TyC Sports.

„Začalo se spekulovat o vězení nebo golfu. Ale oni někdy ani nevědí, že plácají nesmysly. Já vždycky mluvím pravdu, ať už je to politicky korektní, nebo ne,“ řekl bývalý útočník Manchesteru United i City nebo Juventusu.

Podle argentinského listu Clarín doplatil Tévez na fotbálek s vězni v Córdobě, kde si jeho bratr Juan Alberto Martínez odpykává šestnáctiletý trest za ozbrojené přepadení z roku 2010. Bývalý reprezentant prý utrpěl zranění při drsném faulu.

„Nejsem takový idiot, abych se šel ukazovat do basy. Tyhle kraviny, co vypouštějí, mi ubližují a zároveň mě posilují, protože se musím dál vyvíjet. Je načase sklapnout a odevzdat všechno na hřišti,“ uvedl Tévez, který se vrátil do Argentiny po lukrativním, ale nepovedeném angažmá v čínském klubu Šanghaj Šen-chua, které označil za sedmiměsíční dovolenou.