Proti Olomouci nejsme favorité, řekl kouč Kajratu. A chválil Aršavina

Co víte o Sigmě?

Sigma je kvalitní soupeř. Dívali jsme se na různé materiály. Je to mladý tým, hlavně záložní řada, ale má kvalitu, ta je silná. Jsme ovšem připraveni a věříme si.



Kdo z týmu Olomouce se vám líbí?

Hlavně Šimon Falta, na levé straně. Odtud by mohlo hrozit nebezpečí, ale jestli mě chcete zkoušet, tak zkouška přijde až na hřišti.



Cítíte se jako favorité?

Nemyslím si to, i když hráváme poháry každý rok. Důležitější je porovnání v lize a česká liga je kvalitnější než kazašská, je více založená na fyzičce. Ale nejsme tady jako turisté. Jsme tu pro postup. Musíme jít krok za krokem. A první krok je udělat dobrý výsledek tady.



Náročné cestování se na vás může podepsat?

Z Kazachstánu je to pořádná dálka, navíc my už patříme skoro k Číně. Proto tady zůstaneme o den navíc, protože nás čeká další zápas v neděli. Návrat z Holandska do Almaty a pak zase cesta do Česka byla náročná. Ale to je fotbal. Cestování k tomu patří.



Jakou motivací pro vás jako Španěla je, že vítěz se nejspíš utká se Sevillou?

Teď nás čeká Sigma, která má také historii v pohárech. To je dostačená motivace. Ale se Sevillou by to byl top zápas. Novináři se mě na to hodně ptají, je však potřeba to brát postupně, takhle fotbal nefunguje.



Vyřadili jste silný Alkmaar. Zvedlo to týmu sebevědomí?

Jsme velmi šťastní, že jsme vyřadili dobrý holandský tým. Ale nevím, jestli je to vyloženě pozitivní. Může to být zrádné, aby si tým nemyslel, že je lepší, než je. Po vyřazení Alkmaaru jsme v lize remizovali a měli jsme vyhrát. Soustředíme se na přítomnost.



Jakou roli v týmu má hvězdný Aršavin?

Typická otázka, očekával jsem ji, ptají se mě na to vždycky. Je to velký profesionál na každém tréninku. Dorazí jako první, jako poslední hřiště opouští. Velmi dobře se koučuje. Užívá si hru. Jsem šťastný, že ho mám v týmu. Fotbal miluje, proto hraje dlouho. Myslím si, že z něj bude dobrý trenér, protože hře rozumí do hloubky, detailu. Je to speciální rozdílový hráč, ale ve fotbale to nestojí jen na jednom hráči.