Startuje fotbalová bundesliga a tím i hon na Bayern. V akci budou i Češi

1. Sedm Čechů

Když pomineme Slovensko, v žádné jiné soutěži nenajdete na soupiskách tolik českých fotbalistů. Bude koho sledovat: zvlášť když stanice Digi Sport přinese z každého kola pořádnou porci zápasů, hned v úvodní rundě jich bude šest.

Na koho se zaměřit? V létě to vypadalo, že bundesligu opustí obránce Kadeřábek z Hoffenheimu, ale zájem Interu Milán nebo AS Řím přestupem neskončil. Reprezentační bek zůstává a má jistotu, že si poprvé v životě zahraje Ligu mistrů.

V lize se bude dál potkávat s obráncem Gebre Selassiem a brankáři Pavlenkou a Drobným z Brém, kapitán národního týmu Darida by měl po uzdravení šéfovat záloze Herthy Berlín. Další záložník Morávek bude v Augsburgu doufat, že mu bude sloužit často chatrné zdraví, a po čtyřech letech se vrací dříč Petrák, který pomohl Norimberku postoupit z druhé ligy.

2. Bayern v novém

Šest titulů za šest let, ale čtvrtý trenér. Úspěšný kouč Jupp Heynckess už během jara šéfům oznámil: Po sezoně s trénováním končím. A tak po slavných jménech – Ancelottim či Guardiolovi – dostává prostor jedno ne tak úplně osvědčené.

Niko Kovač, bývalý kapitán chorvatské reprezentace, si vyzkoušel práci u národního týmu, pak ve Frankfurtu a teď coby trenér poprvé okusí, jak to chodí ve velkoklubu.

Češi v Německu Pavel Kadeřábek (Hoffenheim): Přes zájem z Itálie zůstal a má být oporou. Dnes jde proti Bayernu.

Vladimír Darida (Hertha): V nejlepším věku ho trápí zraněné koleno.

Theo Gebre Selassie (Brémy): Spolehlivost sama, místo má jisté

Jiří Pavlenka (Brémy): První sezonu zvládl parádně, jedničkou je dál.

Jaroslav Drobný (Brémy): Za krajanem si zřejmě moc nezachytá.

Jan Morávek (Augsburg): Ach, to zdraví. Šikovného záložníka brzdí.

Ondřej Petrák (Norimberk): Vrací se po čtyřech letech. Prosadí se?

„Chvíli to trvalo, ale jsem zpátky,“ zaradoval se chorvatský elegán, který za Bayern hrával v letech 2001–03. „Je mi jasné, že tady člověk musí být úspěšný. Chci, aby se tým pořád zlepšoval, a když se mi to podaří, věřím, že každý rok získáme jednu nebo dvě trofeje.“

Změna na lavičce, ale v kádru se toho moc neudálo: pryč jsou Vidal a Douglas Costa, přišli jen záložník Goretzka a osmnáctiletý kanadský supertalent Davies. Bude to stačit na další obhajobu?

3. Teď přijde náš čas!

V to doufají týmy, které se pokusí Bayern sesadit. Nebude to snadná práce, vždyť už se marně snaží šest let a naposledy mnichovský gigant slavil s luxusním jedenadvacetibodovým náskokem. „Bayern podle mě znovu o parník vyhraje,“ předvídá Darida. „Byl bych rád, aby to bylo zajímavější, ale nevěřím, že k tomu dojde.“

Přesto: kdo by mohl vést smečku? Naposledy druhé Schalke? Nebo třeba Dortmund, který přetáhl z Nice úspěšného švýcarského trenéra Favreho? Nebo Lipsko, toužící napodobit předminulou sezonu, kdy coby nováček skončilo druhé?

Možná už první zápas nové sezony může ukázat, jak silní pronásledovatelé vlastně budou: Bayern totiž dnes od 20.30 doma přivítá Hoffenheim, loni třetí tým tabulky, který také myslí vysoko. „Já jsem maximalista. A maximem je pro mě německý titul,“ vyhlásil jeho trenér Julian Nagelsmann. Lákavější start si těžko představit.

4. Baby Mourinho se loučí

Když už je řeč o Hoffenheimu a Nagelsmannovi: mladého kouče čeká prazvláštní sezona. Jedenatřicetiletý inovátor, na kterého se nalepila chytlavá přezdívka Baby Mourinho, se totiž na jejím konci přesune do ambiciózního Lipska.

Ale mohl skočit ještě výš: na lavičku Realu Madrid! „Nemůžu říct, že bych o nabídce z Realu nepřemýšlel. Nic víc ve fotbale neexistuje,“ přiznal, když kývl Lipsku. „Ale teď by to i třeba kvůli rodině nebylo správné rozhodnutí. Jsem mladý, učím se a věřím, že taková nabídka třeba ještě přijde.“

Proč ne? Z unylého týmu, zralého na pád do druhé ligy, udělal během pár měsíců dravce, který umí zaskočit kteréhokoli favorita. To může ukázat i v Lize mistrů – a dnes proti Bayernu.

5. Poprvé bez Hamburku

Hodiny na jejich stadionu byly symbolem klubové hrdosti: ukazovaly, jak dlouho už Hamburk nepřetržitě patří do bundesligy. Až po pětapadesáti letech se zastavily. Už posledních několik sezon nebyl tým z přístavního města v nejlepší kondici, ale dlouho sestupu unikal. Letos to nevyšlo.

Když v květnu tým dostal stvrzenku na pád do druhé ligy, fanoušci naházeli na hřiště dýmovnice a na trávník musely naběhnout desítky policistů. Sestup je pro Hamburk potupou, protože se jako poslední mohl pyšnit tím, že v bundeslize absolvoval všechny ročníky od startu soutěže v roce 1963.

Jaká asi bude první sezona bez něj? První dojmy budeme znát už v pátek večer.