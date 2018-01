Budějovické posily se shodují: Jsme tady kvůli postupu do ligy

Všichni tři podobně staří nováčci v kabině druholigových fotbalistů Českých Budějovic mají stejný cíl. „Postoupit s Dynamem do první ligy. Proto jsme tady,“ shodli se před prvním tréninkem v novém působišti.

Jan Vondra, Erik Puchel a Filip Hašek. Dvaadvacet, jednadvacet a dvacet let.

To jsou nové tváře, které se objevily na startu zimní přípravy Dynama a poprvé s týmem vyzkoušely tréninkový areál na Složišti. „S doplněním kádru jsme spokojení. Usilovně jsme na tom pracovali a dá se říct, že se nám povedlo to, co jsme chtěli. Tým zkvalitnit,“ vyprávěl trenér Dynama David Horejš, který byl na srazu v dobrém rozpoložení.

„Máme ještě vytipované nějaké hráče a je možné, že sáhneme k dalšímu doplnění týmu. Uvidíme podle vývoje přípravy,“ dodal dále kouč, který odmítl zvěsti o plánovaném příchodu Davida Lafaty.

„Každý trenér by s takovým hráčem chtěl pracovat, ale David má smlouvu ve Spartě. A připravuje se s ní,“ vysvětlil. Na druhou stranu jednoho hráče ještě bude testovat. Tím je útočník Augusto Batioja, který hrál v prvoligové Jihlavě a teď je volným hráčem. Zapojit by se měl zítra.

Dobrá zpráva je, že ti tři hráči, kteří na start přípravy už přišli, by měli na jihu Čech zůstat. Všichni tu jsou na hostování. Nejedná se o zkoušky. A minimálně v případě Jana Vondry může být předpoklad, že by v případě, že se chytí, využil klub opci, kterou na něj má.

„Jsem odchovancem Sparty, ale v poslední době jsem hodně chodil po hostování. Už cítím, že je čas se někde usadit,“ přemýšlel krajní obránce Vondra, který naposledy hrál v prvoligové Karviné.

Přišel nejmladší z Hašků

Ze stejného klubu přišel na jih Čech i záložník Erik Puchel. Na jaře předminulého roku v Budějovicích asistoval jednou gólovou přihrávkou při remíze Karviné 4:4. Teď na podzim se ale v ligovém kádru svého mateřského klubu neprosadil a poprvé v životě si vyzkouší angažmá v jiném klubu.

Posledním nováčkem je 20letý Filip Hašek, nejmladší syn bývalého sparťanského záložníka a nyní trenéra prvoligových Bohemians Martina Haška. Hrál ve Vlašimi a teď by se rád chytil i na jihu Čech. Budějovice bere jako posun ve své kariéře. „Jsem rád, že ho tady máme. Na věk nekoukám. Je to kvalitní hráč. To je pro mě hlavní,“ řekl na jeho adresu David Horejš.

Nové tváře, i ty známé, mezi které se dá brát i návrat útočníka Patrika Švantnera z Varnsdorfu, včera dopoledne absolvovaly první lehčí trénink na Složišti. Odpoledne už ale přitvrdili lekcí TRX. A dvoufázově budou trénovat několikrát v týdnu.

„První zápas jsme záměrně dali až na 17. ledna. Je to podobné jako loni. Chci mít nějaký čas, abych hráče poznal. Příprava je dlouhá. Není potřeba plnit víkendy zápasy hned zkraje,“ vysvětlil ke skladbě následujících deseti týdnů David Horejš.

Tým si domácí podmínky zpestří kratším soustředěním v Třeboni. Sehraje sedm zápasů a potká v nich týmy, jako Jihlava, Žižkov, Příbram, Mladá Boleslav nebo rakouské Blau Weiss Linz a Ried. Generálku na start jarní části druhé ligy obstará na Střeleckém ostrově 24. února třetiligový Benešov.

Po několika letech už nezasáhne do přípravy v černobílém dresu Petr Benát, který ukončil kariéru, posunul se do managementu klubu a už se podílel i na některých zimních příchodech. Stejně tak po několika letech odchází záložník Jan Hála, který si může hledat nové angažmá. „Chceme, aby Honza co nejvíc hrál. Tady by takové vytížení neměl,“ vysvětlil David Horejš.