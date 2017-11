Budějovický kouč Horejš: Chceme sesadit Třinec z čela tabulky

„Kdyby nám dosavadní průběh někdo navrhl před sezonou, brali bychom ho všemi deseti. Vážíme si toho, že se pohybujeme v nejvyšších patrech tabulky. Chceme zachovat pokoru a věříme, že se nám bude dařit dál,“ říká trenér Dynama David Horejš.

Prozatím jste si připsali pouze jednu porážku, ale zároveň máte šest remíz. Vypíchl byste nějaké utkání, ve kterém jste podle vás zbytečně ztratili body?

V několika zápasech jsme mohli ukořistit více bodů, ale zároveň jsme několikrát měli i štěstí. Zřejmě nejvíce mě mrzí domácí zápasy s Pardubicemi a s Frýdkem. Myslím si, že v nich jsme měli na to, abychom dokázali vyhrát.

Máte suverénně nejméně obdržených branek. Pracovali jste před sezonou hodně na defenzivě?

Defenziva je samozřejmě jeden ze základních prvků úspěchu. Dlouho jsme na ní pracovali, nastavili jsme pravidla, která po hráčích vyžadujeme. Myslím si, že jsme se v tom ještě zlepšili. Proti uplynulé sezoně je to znát.

Oceňujete to z pozice bývalého stopera o to více?

Takhle to neberu. Mnohem více mě těší, že nyní, když přijdou diváci na zápas, tak odcházejí spokojeni. Daří se nám hrát pohledný fotbal, chceme dávat co nejvíce branek. Zároveň se ale nechceme pouštět do nějakých přestřelek, a jak jsem říkal, chceme vycházet z dobré defenzivy.

Páteční dopoledne jste si reprezentační přestávku vyplnili přípravným duelem s Viktorií Žižkov. Osvědčilo se vám vložit do pauzy přátelské utkání?

Ano, proto jsme si ho naplánovali. Nechtěli jsme vypadnout ze zápasového rytmu. Jsem rád, že nám Žižkov vyšel vstříc a mohli jsme se utkat s tak kvalitním soupeřem.

Výsledkově i herně jste obstáli, navíc jste utkání odehráli bez zranění. Splnilo tedy účel?

Rozhodně. Zkoušeli jsme si různé herní varianty, do hry se dostali hráči, kteří v lize nemají tolik prostoru. Potěšilo mě, jak jsme to zvládli, především mě těšil přístup hráčů. Radost nám udělaly tři vstřelené branky, navíc jsme měli i další šance. Navíc jsme hráli na hlavním stadionu, takže jsme to měli kompletní.

V sobotu vás čeká šlágr kola s prvním Třincem. Jsou Slezané největším překvapením soutěže?

Mužstvo Třince má kvalitu, přes léto tým dobře doplnili. Mají výborného trenéra, takže pro mě není úplným překvapením, že hrají vysoko. Přesto nikdo moc nečekal, že budou první. Mají dvacet devět bodů a to určitě není náhoda. Na zápas se maximálně připravíme a pokusíme se je sesadit z čela tabulky.

Motivuje vás i fakt, že jste zatím s Třincem neztratili ani bod?

Soupeř má oproti předchozím utkáním odlišný kádr, mnohem větší kvalitu. Na takovéto statistiky se koukat nedá, my se musíme soustředit jen a jen na sobotní zápas. Těšíme se.

Berete jako výhodu, že už jste jeden šlágr o čelo tabulky zvládli?

Soustředíme se především na sebe, ale myslím, že Třinec nemá co ztratit. Hraje doma, takže bude chtít navázat na výkony, které dosud předváděl. Na zápas vyrazíme s čistou hlavou, stejně jako když jsme jeli do Opavy. Věřím, že když podáme optimální výkon, dokážeme uspět.

K dispozici byste měl mít celý kádr? Žádná zranění nemáte?

Zatím ne. Těší nás, že do zápasu už po zranění naskočil i Matěj Helešic. Po přípravném duelu jsme hráčům dali volný víkend, od začátku týdne se začneme chystat na zbytek podzimní části. Doufám, že budou všichni zdraví a do zápasů půjdeme v nejsilnějším možném složení.

Za reprezentační jednadvacítku v týdnu nastoupili Jindřich Staněk s Michalem Řezáčem. Mluvil jste s nimi po kvalifikačním duelu se San Marinem?

Ano, gratuloval jsem jim k výhře a k tomu, že nastoupili v základní sestavě. Myslím si, že je to pro Budějovice velký úspěch. Dlouho jsme neměli dva zástupce v reprezentaci. Je vidět, že se týmu daří a kluci na sobě pracují. Doufám, že je to posune v kariéře ještě dál.