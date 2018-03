Budějovický kouč po Olympii: Jeden z nejhorších zápasů za poslední dobu

Jihočeši hodně stáli o první jarní domácí zápas. A tak pustili i vyhřívání trávníku, které třeba před úvodním kolem s Varnsdorfem nepouštěli. A i když trávník byl přes sobotní sněhovou nadílku a nízké teploty zelený, výkon a výsledek prořídlé tribuny o několika stovkách diváků nezahřály.

David Horejš

Dynamo České Budějovice doma prohrálo s nováčkem soutěže Olympií Praha 0:1.

Po prvním jarním zápase s Hradcem Králové, které Jihočeši prohráli 1:2, byl trenér Dynama spokojen se hrou svého týmu, ale ne s výsledkem, kdy soupeř rozhodl v poslední minutě nastavení. Včera už nemohl být spokojený ani s jedním. Tedy kromě domácího brankáře Staňka. Ten chytal, co se dalo, ale porážce zabránit nedokázal.

Přitom Jihočeši nezačali úplně zle. V prvních deseti minutách si dokázali vypracovat několik příležitostí. Třeba v 7. minutě si naběhl Sajčič na kolmou nahrávku od půlicí čáry, ale gólmana Stejskala nepřekonal. Dynamo zkoušelo i několik signálů po rohových kopech. Vtipné akce ale nedotáhlo.

A ve 22. minutě se udála klíčová situace. Jakub Pešek nepochopitelně nahrával patičkou před vlastním pokutovým územím. Thomas Vasileiou se zmocnil míče. Trochu kostrbatě se dostal k zakončení a propálil Staňka v brance, který neměl šanci na úspěch.

Momentka ze zápasu České Budějovice (černobílá) vs. Olympia Praha.

Tenhle moment určil ráz celého zápasu. Jihočeši měli špatný pohyb. Kazili nahrávky. A nedokázali se dostat do šancí.

Naopak Staněk musel po půlhodině hry ke své tyči, aby vyrazil na roh střelu Katidise. A za chvíli i podobný pokus Vernera.

Soupeřova sestava, která byla nabitá cizinci, se zatáhla na vlastní šestnáctku. Pozorně bránila a podnikala rychlé kontry. „Viděli jsme, jak Budějovice hrály, a dobře jsme se na to připravili,“ komentoval trenér vítězů Oldřich Pařízek.

Domácí měli se hrou soupeře velké problémy a vyjma střely Sajčiče neměli ani vyloženou příležitost jak skórovat. Nepomohlo ani střídání Mashikeho za Sajčiče. Konžský útočník se sice dostal v 83. minutě do zakončení, ale pálil nad. Víc Dynamo nevymyslelo.

„Jsme zklamaní. Za poslední dobu to byl jeden z nejhorších zápasů. Připravovali jsme se na to, chtěli jsme zlepšit útok, ale nevím proč, ale sedmdesát procent hráčů na hřišti bylo nervózních a hráli pod své možnosti. Dostávali jsme se sami pod tlak. Měli jsme optický tlak, ale tlak úplně o ničem. Je to velká ztráta,“ komentoval domácí kouč David Horejš.