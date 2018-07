Dlouhé bidlo: plus s podmínkou. Poznávají to v Brně i Znojmě

Od obou se čekají góly. Ordoš představy naplnil už po šestnácti minutách úvodního duelu Znojma s Varnsdorfem, v němž otevřel skóre, Mageru čeká premiéra zítra v utkání Zbrojovky proti Jihlavě.

Řada předních týmů takové „Dlouhé bidlo“ v útoku má. V Plzni hraje Tomáš Chorý (199 cm), Sparta získala Benjamina Tetteha (198 cm), v Ostravě je Jakub Šašinka (195 cm), do Zlína dorazil Tomáš Poznar (194 cm).

Přestože ve sportu všeobecně všechno směřuje k co největší dynamice, rychlosti a variabilitě, jsou kolohnáti v kopačkách, jejichž pohyb často připomíná chůzi plameňáka nad vodní hladinou, cenění.

„Kolikrát ten pohyb na oko nevypadá příliš koordinovaně, jde o atypického hráče, ale je obrovskou výhodou a vaším plus, když ho máte,“ míní brněnský trenér Roman Pivarník. Konkrétně na Magerovu adresu dodává: „Méně pohyblivý je, ale od toho jsou ostatní hráči, aby tuhle stránku vykompenzovali. Meggy na sebe může navázat dva obránce, takže by jiní měli mít prostor na vyniknutí.“

Brněnský útočník Lukáš Magera (s číslem 14) v přípravném duelu proti Skalici.

V létě driloval mužstvo v nácviku útoku tak, aby dokázalo vysokého bijce využít. Pro Zbrojovku je takový „mrakodrap“ na hřišti – přesněji řečeno v poli, protože brankáře Dušana Melichárka má stejně vysokého – za poslední roky ojedinělou událostí. Z útočníků, kteří za ni nastupovali za posledních 9 let stabilně, měli jen Boris Tašči a Karel Kroupa mladší shodně 192 cm. V sezoně 2014/15 byl v brněnském kádru ještě Josef Čtvrtníček se 194 cm, ten se ale výrazněji neprosadil.

„V některých fázích zápasu jste nuceni si hrou o takového hráče pomoct,“ vysvětluje Pivarník, pro kterého je ale Magera komplexním hráčem, ne jen bojovníkem do hlavičkových soubojů. „Má velmi dobrou techniku hry nohama. Velmi zkušený je v otázce postavení v šestnáctce, má obrovský cit na sklepávané balony. Dokáže uhrát těžké míče, podržet je, a pokud se s míčem dokáže i otočit, pak má taky kvalitní přihrávku,“ popisuje trenér Zbrojovky. Posilu z Mladé Boleslavi přesto vítá hlavně díky jeho schopnosti vyšroubovat se do výšky, vyhrát souboj v obraně i v útoku a zakončit.

Magerovo využití však může být v Brně s otazníkem. Pokud nad něčím Pivarník na jaře lomil rukama, byla to útočná fáze a v ní absence dobrých centrů ze stran. Míče od krajních lajn do pokutového území nelétaly podle jeho představ.

To je přitom jednou ze základních podmínek pro takto vysokého hráče: pokud nedostane dobrý míč, klesá jeho užitečnost o hodně procent. Od toho, aby tvořili a kombinovali, jsou na hřišti jiní, ne bezmála dvoumetrový hrot.

„Vyměnili se nám záložníci. Přišli Bartolomeu a Štepanovský, kteří mají dobrý centr, a uzdravil se obránce Šural, v jehož silách je taky dobře nacentrovat. Plus na tom neustále pracujeme,“ krčí rameny Pivarník.

Další případné úskalí? Hráče může přítomnost majáku v útoku svádět k tomu, aby stereotypně nakopávali míče. Nebylo by to nic nového, stávalo se to i reprezentaci v jejích dobrých letech s Janem Kollerem. „Určitě bych nechtěl, abychom začali vepředu hrát jenom všechno na Mageru. Je to přidaná hodnota a rozšíření možností, ne jediná varianta,“ vyhlíží Pivarník. Víc se uvidí až v ostré akci zítra v derby proti Jihlavě.

Ani ve Znojmě nesázejí na chasníky nad 190 cm často, jediným takovým „pivotmanem“ v jeho útoku byl mezi lety 2014 a 2016 silově hrající Libor Žondra. Měřil 195 cm.

Ovšem s Ordošem je to v jeho aktuálním kádru trochu pestřejší než kdysi se Žondrou nebo s Magerou v Brně. „Ordy má proti Magerovi herní tvořivost. Když k nám přišel, stávalo se, že byl o myšlenku napřed, že ho ostatní nepochopili,“ líčí trenér Leoš Kalvoda. Svého obra využívá jako podhrotového hráče, nechává mu volnost a očekává nápady s míčem u nohy. „Když to řeknu blbě, Ordy se kolikrát pohybuje, jak sám uzná za nejvhodnější,“ usmívá se. Taky od někdejšího krále ligových střelců ale čeká jako to nejdůležitější pořádný gólový příspěvek.

Jedno je jisté: jen výška na hrotu góly nezajistí. V Brně o tom vědí své. Kroupa dal v jeho dresu za 33 zápasů tři góly, Tašči za 12 zápasů dva, Čtvrtníček ze sedmi startů jeden.

Nejplatnějším útočníkem pro Zbrojovku posledních sezon byl Jakub Řezníček.

Měří 183 cm.