Karty, zkraty a jediný gól. Jak Brno ovládlo fotbalové derby

Víc karet - dvanáct - než střel na branku, takové bylo druholigové derby na jihu Moravy. Už v 17. minutě ho pro Zbrojovku rozhodl Damián Bariš, před kterého precizně prodloužil centr ze strany Lukáš Magera. Bariš pálil přesně k tyči a zajistil hostům hubené, ale zcela zasloužené vítězství.

Domácí sestavu přehrávali, jenom Magera dvakrát trefil tyčku, další vyloženou šanci připravil v nastaveném čase pro střídajícího Dominika Kříže. Osamocený mládenec se v ní ukopl a netrefil prázdnou branku.

„Musíme uznat, že Zbrojovka vyhrála zaslouženě, přehrála nás, my jsme dnes na ni neměli,“ uznal sportovně Leoš Kalvoda, trenér poražených.

Kompliment přišel i z druhé strany od kapitána vítězného celku Lukáše Magery: „Znojmo chtělo hrát, hrálo dopředu, což moc kvituju. Většina mužstev proti nám zaleze. Znojmo projevilo chuť hrát a to se cení.“

Neomluvitelné, bědovali domácí nad vyloučením Zatmění, jaké čtvrt hodiny před koncem derby ve Znojmě předvedl domácí záložník David Štrombach, by se vyjímalo i mezi pověstnými „blikanci“ někdejšího fotbalového drsňáka Tomáše Řepky. Z pozice na zemi, kde předstíral zranění po neodpískaném faulu jednoho z brněnských hráčů, se vymrštil hned poté, co se soupeř ujal míče a vyrazil do protiútoku. Janu Sedlákovi ze Zbrojovky pak vletěl rovnou do nohou tak razantně, že rozhodčímu nedal jinou šanci než ho vyloučit. „Tomu se ani nedá říct klukovina. Tohle bylo za hranou,“ nepáral se s hodnocením spoluhráčova počínání znojemský kapitán Tomáš Cihlář. „Štromby si červenou zasloužil. Sice ho jeden z Brna fauloval zezadu, ale to musí unést. On to neunesl. Nedovedu to pochopit,“ pronesl kapitán poražených. Z prohry Štrombacha nikdo ze Znojma nevinil. „Viděli jsme hodně zápasů otočených v oslabení,“ řekl trenér domácích Leoš Kalvoda. Taky on ale popudlivého záložníka zkritizoval. „Faul na sebe musí hráč ustát,“ vyčetl Štrombachovi. Na další vyloučení i na brněnské straně, kterého se dožadovali diváci, už podle domácích situace zralá nebyla. „Ano, pokřikovat po sobě nenecháme, bránili jsme se. Ale žluté karty za strkání byly adekvátní,“ uvedl Cihlář. Jedině brněnský trenér Pavel Šustr, ještě nedávno aktivní hráč, měl pro znojemského hříšníka, který sám mezi novináře odmítl přijít, pochopení. „Je tam frustrace, protože se chtěl ukázat, motivaci měl vysoko. Může pak dojít k takovéto situaci. Já bych za to hráče neodsuzoval. Jenom je s ním potřeba pracovat, aby věděl, že tyto věci by v zápase být neměly,“ řekl Šustr.

Jinak to ale byla fotbalová válka se vším všudy. Kotle obou fanouškovských táborů se bavily po svém, nad stadionem se několikrát vznášel dým z pyrotechniky a ohnivá nálada jako kdyby se přenesla na hřiště. Už v prvním poločase po sobě hráči pokřikovali po ostrých zákrocích.

„Místy zbytečně agresivní utkání, a to z obou stran,“ hodnotil brněnský trenér Pavel Šustr.

Karet přibývalo, až všechno vyvrcholilo v 75. minutě vyloučením domácího Davida Štrombacha. Jana Sedláka sestřelil bez zájmu hrát míč – jasná červená, a následovala mela, k níž přiběhli krotit vášně i oba brankáři. Za strkanice padly další tři žluté karty, i když domácí fanoušci hlasitě žádali vyloučení i pro Antonína Růska z Brna, který Štrombacha srazil na zem.

„Zápas to byl vyhecovaný. Jsme rádi, že jsme ho zvládli, jednoduché to nebylo. Nakonec se to neukočírovalo, ale máme tři body. Mohlo to dopadnout jakkoliv,“ děl Magera.

Mohlo, ale nebylo by to včera večer namístě. Znojmu přes veškerou bojovnost chyběla mezihra ve středu pole, kde se nedokázalo nadechnout k útoku. Šancí mělo poskrovnu.

„Zápas jsme ztratili tím, že jsme neohrozili bránu, asi tak,“ konstatoval Cihlář jednoduše, ale pravdivě.

Ve znojemské hře byl podle jeho názoru „zakopán“ i klíč k nervozitě na trávníku. „Asi to bylo tím, že v první půlce jsme, když to řeknu slušně, nehráli nic. Brnu jsme to usnadnili, nenahráli jsme si třikrát po sobě balon. V kabině jsme si pak řekli, že do toho vlítneme, chodili do soubojů, bylo z toho soubojové utkání. Každý do toho šel naplno,“ přiblížil kapitán domácích dění, kterým se nechali strhnout i Brňané.

O výhru se sice vyloženě bát nemuseli, ale zahozených šancí přece jen litovali. „Chyběla větší koncentrace v zakončení,“ domníval se Magera. Především jeho akce, zakončená přihrávkou na Kříže, po gólu volala. „Kříž je levák, míč mu šel na pravou nohu,“ pokrčil rameny Šustr, bývalý útočník. „Měl to samozřejmě jednoznačně proměnit. Ale zase je potřeba říct, že soupeř dobře bránil, jednoduché to nebylo,“ upozornil trenér Zbrojovky.

Svým hráčům po zápase řekl, že je hrdý na výkon, jaký podali. „Dokázali jsme kombinovat a hrát i pod tlakem hru, jakou jsme chtěli. Věřím, že s první výhrou venku to byla první brzda, kterou jsme odstranili. Musíme přece vítězně zvládat i zápasy venku,“ zopakoval to, co od mužstva vyžaduje.