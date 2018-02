Brno má problém se střílením gólů. Nastal čas pro mladé pušky?

Během zimní přípravy mu tahle léčebná kúra přišla obzvlášť vhod. „Ze začátku to bylo hodně náročné. Trénovali jsme celý týden dvoufázově, na což jsem vůbec nebyl zvyklý. Byl jsem unavený, v přípravných zápasech jsem nijak neexceloval. Bylo to těžké i na psychiku,“ líčí osmnáctiletý student sportovního gymnázia příkoří zimní dřiny, kterou s muži zažil poprvé. „V devatenáctce se taky trénuje tvrdě, ale jenom jednou denně. Tohle bylo o něčem jiném. Kromě trošky školy jsem jenom trénoval a odpočíval.“

12 gólů zaznamenala Zbrojovka v podzimní části, je to nejmenší počet z celé ligy. Pouze 2 branky vstřelili hrotoví útočníci, po jedné Zikl a Škoda (zbylé vstřelil jako podhrot).

Přes tvrdý střet s realitou dospělého fotbalu má nadaný střelec blízko k tomu, aby byl přinejmenším při jarním ligovém restartu brněnským hrotovým útočníkem číslo jedna. Je na tuto roli připraven? „Jasně,“ odpoví Zikl bez váhání. „Ale připravení jsou i další. Uvidíme, kdo se tam objeví.“

Mají velké předpoklady, vyzdvihuje trenér mladíky

Právě pozice „hroťáka“ byla na podzim nejbolavějším místem sestavy Zbrojovky. Muži, kteří mají za úkol produkovat góly, zvládli v téhle sezoně vstřelit pouze dva – o jeden se v posledním podzimním mači postaral právě Zikl, o ten další se zasloužil Michal Škoda, který přidal další čtyři trefy z pozice podhrotového hráče.

Nejvíc času na vrcholu brněnské formace strávil Francis Koné, který se však zásahu nedočkal a v zimě se jej Zbrojovka i kvůli kázeňským prohřeškům raději zbavila. Místo něj v zimě povolala Rusa Konstantina Bazeljuka, kterého však trápí zanícený prst na noze. „Druhá věc je trénovanost. Přišel s nějakým deficitem, ten jsme se snažili dohnat, ale zase nám vypadl zdravotně. To je to nejhorší, co se může stát. Otázka je, kdy začne zase trénovat,“ prohodil trenér Roman Pivarník.

Jedna z brněnských nadějí - útočník Martin Zikl.

Vzhledem ke zmíněnému se jeví nepravděpodobné, že by útočník, jehož fanoušci překřtili na Bazuku, vyběhl v sobotu na hřišti Bohemians v základní sestavě.

Další variantou je Škoda, i toho však přibrzdily zdravotní potíže, navíc mu víc vyhovuje role staženějšího hráče. „Na hrotu je samozřejmě schopný alternovat, ale asi ne hrát stabilně,“ připouští Pivarník.

A tak zbývají dva teenageři: Zikl a Antonín Růsek, kterému se vydařilo podzimní hostování v druholigovém Znojmě. „Jsou to mladí hráči. Na hodně aspektech ještě musíme zapracovat, ale předpoklady mají velmi velké. Uvidíme, kam se dokážou posunout,“ říká Pivarník. „Příprava pro ně byla hodně náročná, ale odmakali to velmi dobře. V půlce přípravy bylo vidět, že jsou v útlumu, ale už se z toho dostávají. Každým týdnem je to lepší.“

Rivalové a zároveň kamarádi.

„Máme to v hlavě srovnané“

Oba talenti se dobře znají. „Hrajeme spolu od třinácti nebo čtrnácti, takže jsme na sebe hodně zvyklí. Jsme kamarádi a navzájem si přejeme,“ přibližuje Zikl. „Sice je mezi námi rivalita, ale ne nezdravá, že bychom si přáli něco špatného. Myslím, že to oba máme v hlavě srovnané a víme, že by to nikomu z nás nepomohlo. Makáme a snažíme se ukázat, co v nás je. Jak to dopadne, je na trenérovi.“

O míč bojují Antonín Vaníček z Bohemians (vlevo) a Antonín Růsek z Brna.

Přes své mládí mají oba pro úděl bijce se soupeřovými stopery slušné předpoklady. Zikl i Růsek jsou silové typy, kterým nevadí souboje, umí využít své tělo a dovedou udržet míč. Přesně jak si to kouč Pivarník představuje.

Zikl se navíc pyšní mimořádnými střeleckými zápisy a po svém povolání do áčka na sklonku podzimu oslnil. Růsek válí v reprezentaci do 19 let a otrkal se ve Znojmě, kde byl na podzim s pěti zásahy nejlepším střelcem. „Víme, co každý umíme. Soupeříme o pozici ještě s novým ruským kolegou a možná se Škoďákem. Konkurenci vnímáme a snažíme se předvádět to nejlepší, abychom se dostali na hřiště,“ podotýká Zikl.

V přípravě jej omezovaly těžké nohy, i proto v ní nedosáhl žádného střeleckého zářezu. „Vím, že se útočníků všichni ptají, jestli dali góly. A měli by je dávat. Mně se to v přípravě nepovedlo, snad si to šetřím na ligu,“ doufá Zikl. „Jak se blíží sezona, tak se všechno zlepšuje a vrací se to do normálu.“

Pro jakou útočnou variantu se kouč Pivarník rozhodne, bude jasné až v sobotu. Jedno je však jisté: k úniku od sestupové hrozby bude od svých hrotů potřebovat výrazně větší příspěvek než na podzim.