Řezníčkův návrat do Brna se (zatím) nekoná. Posilou je Kryštůfek

Pokud jde o nováčky v kádru Zbrojovky Brno pro zimní přípravu, přivítal trenér Pivarník na prvním srazu výhradně (staro)nové tváře. Útočníka Zikla už sám na konci podzimu stavěl, záložník Ashiru a druholigový střelec Růsek se mu vrátili z hostování a taky první skutečnou posilu, stopera Kryštůfka, brněnský kouč dobře zná.

Před lety ho vedl v Jihlavě, odkud si ho zapamatoval. „A já chci sázet na hráče, s nimiž mám osobní zkušenost. Můžete se s nimi spálit, nemusí jim to sednout, ale ten předpoklad je menší než u jiných, které jsem nikdy neviděl,“ vyložil Pivarník, proč po pětadvacetiletém bekovi z Vysočiny sáhl.

Kryštůfek přichází na přestup, v Brně podepsal smlouvu na dva a půl roku.

„Není řešením udělat čtyři hostovačky na půl roku a v létě to řešit znova. Potřebujeme návaznost,“ uvedl Pivarník. Navíc právě z Jihlavy, která je v lize s deseti body poslední a na jaře bude jedním z hlavních brněnských soupeřů v boji o udržení, o hostování stál nejméně.

Na zadáka vsadil, přestože s obrannou hrou Zbrojovky byl na konci podzimu spokojený. „Dostali jsme za sedm kol šest gólů, z toho hned tři v Plzni. V tom problém nebyl. Problém byl, že jsme do obrany neměli alternativy na střídání. Řešíme tedy posty, které jsme početně neměli pořádně obsazené,“ vyložil trenér.

Konkrétně přichází Kryštůfek do středu defenzivní linie, kde bude přímou konkurencí Pavlíkovi a Kijanskasovi. Především u litevského stopera jde o zajímavý vývoj: stejně jako Kryštůfkovi v Jihlavě i jemu v Brně končí v létě smlouva. Hromosvod brněnských fanoušků, kteří mu dlouhodobě vyčítají slabou rozehrávku a topornou hru v obraně, se tedy snadno může dostat na lavičku.

Ještě rychleji, než vznikl, se zřejmě vyřešil jeden otazník v útoku. Tam Zbrojovka stála o svého bývalého hráče Řezníčka, který z Brna odešel do Plzně. Podle Pivarníka měl i Řezníček zájem o návrat, víc se ale počítá s tím, že se stane součástí obchodu mezi Plzní a Olomoucí. Odtud chce Viktoria důrazného bijce Chromého a Řezníčka může dát jako protihodnotu.

„Takové věci nemáme ve svých rukou. Chtěl jít sem, ale do dohody Plzně s Olomoucí my nevidíme. Navíc je to otázka nadstandardních platů hráčů ze silných klubů,“ připomněl.

Do útoku tak místo zkušeného matadora dostal téměř absolutního nováčka Růska z hostování ve Znojmě. Osmnáctiletý mládežnický reprezentant dal na podzim ve druhé lize čtyři góly a považuje za čest, že si ho Zbrojovka stahuje – i když zatím je to jen do přípravy.

Z toho, že z relativně šlapajícího Znojma přejde sice o soutěž výš, ale do bahna boje o setrvání v první lize, obavu nemá.

„Takhle jsem nad tím neuvažoval. Spíš to vidím tak, že Zbrojovka udělala pokrok pod trenérem Pivarníkem, nasbírala docela dost bodů a na jaře to s ní bude lepší,“ podotkl. „Ze začátku sezony jsem byl překvapený z toho, jak si kluci vedli, že byli na posledním místě. Ale jejich poslední výkony se mi líbily. Mělo to smysl,“ dodal.

Během prvních tří týdnů bude Zbrojovka pracovat nejvíc na kondici, hráči by měli nastupovat do přípravných zápasů po poločasech. Prvním duelem pro Brno bude start Tipsport ligy v sobotu s Pardubicemi. Hraje se od 13 hodin.