Naděje na záchranu v první lize žije. Fotbalisté Zbrojovky zabrali

V nejzazší možný čas vydolovala Zbrojovka tři body. Díky nim ještě žije v boji o záchranu. Nebýt jich, mohla už včera večer jet do Brna jako sestupující. „Dali jsme do toho úplně všechno. Konečně se nám podařilo ukázat to, co děláme na tréninku. Čekali jsme na to dlouho, jsme šťastní a jedeme dál,“ řekl záložník Ladislav Krejčí.

Ale pozor: výhra 4:1 je nejen nejvyšší v podání Zbrojovky od začátku sezony 2013/14, kdy zvítězila 5:1 nad Bohemians Praha, ale brzy se může ukázat taky jako ta nejzbytečnější, již si Brňané mohli připsat. To když na výsledek nenavážou v posledních dvou kolech. V nich toho ale mohou ještě hodně ovlivnit. Pořád jsou sice se 23 body poslední, ale poskočit o kýžená dvě místa mohou ještě na úkor Baníku Ostrava, Karviné či Jihlavy. Tyto týmy totiž na rozdíl od Zbrojovky v tomto kole body ztratily. S Jihlavou a Baníkem přitom Brňany čekají ještě vzájemné zápasy.

„Jako... šanci máme, ale o tom se bavit ještě nebudeme, nechceme,“ kroutil se Krejčí. „Vyhráli jsme, bodovali jsme, máme se od čeho odrazit. Každý zápas hrajeme tak, abychom vyhráli. Dopadne to, jak to dopadne. Děláme pro to všechno,“ prohodil směrem k záchraně.

Cenné body si Brňané vezli z velmi neklidného prostředí. Fanoušci Teplic nadávali domácím hráčům, že zápas prodali, od konce prvního poločasu na mátožný tým pískali a ke konci už škodolibě tleskali fotbalovějšímu soupeři.

Zloba se snášela hlavně na hlavu brankáře Tomáše Grigara, jemuž se nepodařilo tým podržet. Hlavičkou o zem ho nachytal Antonín Růsek, to bylo v 18. minutě 1:0 pro hosty. Ukázkový kiks pak brankář udělal v69.minutě, když rozehrávkou přímo před Rafaela Acostu zavinil zlomový gól na 0:3 z pohledu Teplic.

„Byli šťastní, když jsem udělal chybu, cítil jsem to z nich,“ láteřil na adresu rozzuřených diváků. Za jejich posměšky je ještě víc provokoval gestikulací, ironicky se jim klaněl. „Každý měl nějaké emoce. I já,“ uvedl.

Hosté brali některá Grigarova selhání jako dárek za to, čím si sami v dosavadním průběhu ligy prošli. „Většinou bývá naopak, že co soupeř vystřelí na mě, to mi tam spadne. Dneska se to otočilo a hned ta kolonka (vstřelených gólů) vypadá jinak,“ pravil brněnský gólman Dušan Melichárek. Za jeho působení v Brně jde o nejvyšší výhru. „Za čtyři roky, co tady jsem, jsme čtyři góly nedali nikomu. Možná v nějakém Kopeme za fotbal. Sám to nedokážu vysvětlit,“ zmínil soutěž, v níž prvoligisté nastupovali proti amatérům.

Teď by mohlo být jejich snem hrát až do konce ligy jenom proti Teplicím. A ještě lépe venku. Bodovali tam pětkrát v řadě. Venku hrají nejlépe právě tam. Proto si věřili i v situaci, kdy kupili jednu porážku za druhou. „My jsme tomu věřili, tak co? Chceme vyhrávat, tak jsme vyhráli,“ řekl Krejčí. Nejen on cítil, že jeho tým byl na trávníku výrazně lepší. „Měli jsme odražené balony, vyhrávali jsme souboje jedna na jedna. Zasloužená výhra. Konečně se máme od čeho odrazit,“ pochvaloval si.