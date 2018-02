Plán, který fungoval. Jak Brno přelstilo olomouckého favorita

Není třeba soupeře přehrát, když jej můžete přechytračit. Tak vypadá recept, který by měl fotbalovou Zbrojovku zbavit sestupových starostí.

V sobotu jej Brňané předvedli v plné parádě, když doma svázali jindy nespoutanou olomouckou Sigmu. „Bylo vidět, že měl trenér Olomouc načtenou. Ničím nás nepřekvapila, o všem jsme věděli,“ liboval si stoper Petr Pavlík po výhře 1:0, díky níž Zbrojovka odskočila na pět bodů od sestupové jámy.

Nebylo pochyb o tom, který tým si lépe rozumí s míčem a víc si dovolí. Jenže co to bylo Sigmě platné, když nepřišla na to, jak se domácím „dostat na kobylku“. I proto z druhého celku ligy čišela frustrace. „Věděli jsme, že jsme prostě lepší, a když to ještě víc zkvalitníme, tak šance můžou přijít. Přišly, ale my jsme je neproměnili. Brno kromě toho gólu nemělo vůbec nic, takže prohrát takový zápas, to je hnus,“ ulevil si olomoucký obránce Martin Sladký.

Nebylo to však úplně objektivní hodnocení. Hosté si přes herní převahu nevytvořili víc příležitostí než Brno, jeho bránu navíc trefili pouze dvakrát. „Hlavně druhý poločas nás hodně tlačili, ale my jsme to ustáli. Výborným týmovým výkonem jsme to zaslouženě dotáhli,“ jásal brněnský záložník Ladislav Krejčí.

Jeho tým přesně věděl, jak eliminovat olomouckou sílu. „Splnili jsme, co jsme chtěli. Potřebovali jsme hrát kompaktně, aby se to nezvrhlo ve hru nahoru–dolů. Podařilo se nám držet blok,“ pochvaloval si trenér Roman Pivarník, který nezvykle postavil záložníky Kratochvíla, Poláka a Krejčího do jedné řady. „Hráli jsme vedle sebe a vystupovali jsme proti nim podle toho, na jaké straně byl míč. Celý týden jsme to trénovali,“ přiblížil Krejčí. „Nepouštěli jsme je moc do hry. Čekali jsme, až budou dávat dlouhé křížné balony, které jsme posbírali.“ Olomoucká ofenzivní snaha tak připomínala házenkářské obléhání. „Hráli jsme hodně pomalu a jenom ze strany na stranu. Oni na to byli připravení, dobře se posouvali. A když jsme chtěli hrát středem, tak to bylo zavřené,“ líčil Sladký.

Brňané navíc takticky vytříbený výkon doplnili mimořádnou bojovností, což je v boji o záchranu nejpodstatnější ingredience. „Věděli jsme, že proti prohře na Bohemce musíme ve všech elementech přidat. Mít větší důraz, víc běhat. Všechny kluky bych chtěl pochválit za obětavost a týmovost,“ sdělil Pavlík.

To vše by Zbrojovce nejspíš stačilo na remízu, po necelé půlhodině však od Sigmy dostala nečekaný dárek. Hostující kapitán Vepřek si před vlastní šestnáctkou nechal vypíchnout míč, výborně hrající teenager Krejčí jej posunul Rafaelu Acostovi a zimní uruguayská posila se trefila bodlem k tyči.

Byla to spíš šťastná než vypracovaná trefa, ne nadarmo je Zbrojovka se 13 vstřelenými góly v lize jasně nejhorší. „Ale věřím, že se kluci rozstřílí. U některých je to o jednom dvou gólech, aby získali víc sebedůvěry a prodali své zkušenosti a kvalitu,“ míní Pavlík.

Pro Zbrojovku je však nyní prvořadé, aby zvládala defenzivu. A proti Olomouci předvedla, že ji drží pevně.