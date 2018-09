Debakl ze Sparty chtějí liberečtí fotbalisté napravit při poháru v Brně

„Z těch možných soupeřů to určitě není jeden z lehčích. Brno má pořád kvalitní mužstvo, před kterým máme respekt. Navíc v jeho domácím prostředí, to je naše určitá nevýhoda,“ uvedl liberecký kouč Zsolt Hornyák. „Musíme podat kvalitní výkon a hlavně postoupit dál v soutěži, protože i když to není lehké, přes MOL Cup se dá dostat do pohárové Evropy. Doufám, že se to v ofenzivě konečně zlomí a společnými silami to tam dotlačíme. Věřím, že když dáme jeden gól, přidáme i další. Je to ale otázka týmového ducha a toho, jak budeme na duel naladěni,“ dodal Hornyák, jemuž bude scházet kromě zraněného Mary i stoper Vukliševič, jenž dostal v lize proti Spartě červenou kartu.

Fotbalistům Brna se zatím ve druhé lize příliš nedaří nastoupit na cestu rychlého návratu mezi elitu. V tabulce je Zbrojovka po devíti kolech s 12 body až na 9. příčce, ale v poháru se pokusí favorizovaný Liberec zaskočit.

„Musím přiznat, že los jsem nijak neprožíval a nesledoval, ale zápas s Libercem bereme jako výzvu a těšíme se na něj. Budeme se snažit postavit tu nejsilnější sestavu, kterou máme,“ naznačil brněnský kouč Pavel Šustr. „Budeme se plně soustředit na svůj výkon, protože není pravda, že nemáme co ztratit. Ztratit můžeme svou tvář a cestu, po které jdeme. Chceme se zase o kus posunout,“ konstatoval Šustr, jehož celek se opírá o výkony bývalých zkušených prvoligových hráčů Magery, Eismanna či gólmana Melichárka.

Fotbalisté Jablonce vstoupí do 3. kola MOL Cupu až jako poslední z týmů z nejvyšší soutěže a na hřišti druholigových Pardubic se představí až v sobotu 13. října.