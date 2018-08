Přijíždí jihočeské zrcadlo. Udrží Brno výbornou bilanci s Budějovicemi?

Čímž si mohou postavit velkou překážku na cestě k návratu do nejvyšší soutěže.

„Útok a obranu potřebujeme vyvážit. Chceme zlepšit útok, dávat góly, a na konci této snahy nám vyskočí zase něco jiného. Strašně nás to sráží,“ uvědomuje si trenér Roman Pivarník, že skóre 8:8 je po čtyřech zápasech pro aspiranta na postup až moc divoké. „V defenzivě je to výbuch,“ konstatuje lakonicky.

Na čelo tabulky kvůli tomu Brňané ztrácejí už osm bodů. A přestože soutěž je teprve na začátku, není složité spočítat si, že další růst ztráty by mohl být pro snahu rychle postoupit fatální.

8 roků (od 31. října 2010) trvá neporazitelnost fotbalistů Zbrojovky s Českými Budějovicemi.

Takhle „rozdané karty“ má Zbrojovka před dnešním zápasem 5 .kola, v němž bude od 18.30 hostit České Budějovice. Právě Dynamo je jedním z trojice lídrů s plným počtem bodů.

„Po herní stránce bych je momentálně postavil ještě o něco výš než Jihlavu,“ připomíná Pivarník jiný silný celek, který do Brna přijel a v úvodním kole ho rozcupoval. „Mužstvo (České Budějovice) je to stabilizované, ví, co chce hrát, umí si vyhovět. Jsou silní jako tým, vědí o sobě. Musíme být hodně pozorní,“ ví trenér, že jeho souboru může Dynamo nastavit velmi přesné zrcadlo.

Kompaktní hra, efektivita a přesnost jsou totiž přesně tím, co Zbrojovce v úvodu sezony chybí.

Pro brněnské fanoušky jsou České Budějovice zajímavým soupeřem. Kdysi byly neoblíbeným rivalem v první lize, a to kvůli dávné úplatkářské aféře. V posledních letech je pak trénuje David Horejš, který v Brně během své hráčské kariéry působil.

Především jsou to však jejich výkony, čím na sebe strhávají pozornost. Při skóre 9:2 mají čtyři výhry. Podstatnou hrozbou je střídající Ivo Táborský, autor důležitých gólů po vstupu z lavičky náhradníků.

„Chceme každý zápas vyhrát, jít do každého stejně. Když budeme podávat týmové výkony, tak o nás nemám strach v Brně ani nikde jinde,“ varuje protivníky jejich kapitán Jiří Kladrubský.

I Zbrojovka by svoji sestavu ráda konsolidovala. Otázka, zda to bude s posilou do zálohy, nebo ne, je nadále otevřená. Problémem v Brně nemusí být tolik otázka financí, protože do Honvédu Budapešť odešel s dvěma roky solidní smlouvy v kapse Tomáš Pilík, ale ve výběru.

„Nebudeme se bránit posílení, ale nechceme udělat chybu,“ připouští Pivarník. Sám ví, že zejména ve středu pole na postu tvořivého hráče, tahouna a motoru zálohy má jeho sestava mezeru. „Při tom, že jsou zranění Škoda a Ashiru, máme variant míň, nesedí to (sestava) pokaždé tak, jak by mělo,“ říká.