Brněnský trenér Pivarník před premiérou: Nesmíme upadat na duchu

A v sobotu od 17 hodin jej doma čeká skoro osudový duel proti Slovácku. „Zatím je atmosféra dobrá. Přehnaná negativní nálada by situaci ještě zhoršila,“ míní Lutonský. „Osobní pohovory jsme neměli, ale trenér se nás snaží pozitivně motivovat. Všichni víme, v jaké situaci jsme, a kdybychom na sebe nadávali, tak by to ničemu nepomohlo.“

Jedním z prvních úkolů nového vládce brněnské lavičky tak bylo importovat do mužstva pohodu. Vždyť i jeho předchůdce Richard Dostálek upozorňoval: „Náš výkon není o kvalitě, ale o psychice.“

A ta byla ve Zbrojovce extrémně vrtkavá. „Na hráčích je vidět, že už hlavy nemají až tak dole, trošku se zvedají. Ale jak nemáte body, není jednoduché podávat standardní výkon, protože tlak je větší. Hráči si uvědomují, o co hrají,“ oznamuje Pivarník.

Přestože se snaží sklíčený celek rozveselit, hodného strýčka v něm nehledejte. „Na jednu stranu se snažím uvolnit mužstvo psychicky, na druhou mám rád disciplínu,“ upozorňuje padesátník ze Slovenska. „Musíme to udržet v rovnováze, aby si hráči uvědomovali, jak mají plnit své povinnosti.“

S těmi se snažil své nové podřízené seznámit v uplynulých deseti dnech. Co Zbrojovku nejvíc tlačilo před jeho příchodem, specifikovat nechtěl. „Je tam hodně negativních věcí. Nechci se vracet do minulosti a poukazovat na naše chyby,“ poznamenal Pivarník.

Dva otazníky v sestavě

Místo pitvání se ve zbabraném ligovém startu „šprtali“ Brňané nové pokyny. „Když přijde nový trenér, tak ze začátku musí být víc taktiky, aby nám v co nejkratší době řekl, co chce hrát,“ přibližuje Lutonský. „Ale je to v rozumných dávkách. Samozřejmě nás nemůže zahltit vším, co by chtěl.“

Co tedy Pivarník po Zbrojovce požaduje? „Snaží se nám vštípit styl, co praktikoval v Bohemce nebo s Plzní. Abychom věděli, kde se pohybovat, co na hřišti dělat. Musí tam být součinnost všech, abychom se dostávali do prostoru, kam chceme,“ líčí Lutonský. „Budeme se to snažit splnit už v sobotu. Pokud se to podaří, věřím, že to povede k úspěchu.“

Těžko však čekat, že by Pivarník překopal brněnskou hru za pár dní. „Řekli jsme si systémové prvky a věci týkající se organizace hry, jak se chceme chovat v defenzivě, ofenzivě, po ztrátě balonu. Hráči jsou s tím ztotožnění a chápou to, ale těžko to můžou mít za tak krátkou dobu zažité,“ uvědomuje si kouč.

O jedné věci však má jasno. „My, fanoušci i vedení musí vidět obrovskou bojovnost a srdce. Musíme se snažit, abychom neupadali na duchu a udrželi rovnováhu výkonu.“

Pivarník by se postupně chtěl propracovat ke kombinačnímu fotbalu s pevnou defenzivou. „Pracujeme na tom, ale teď je to záležitost větší jednoduchosti a srozumitelnosti pro hráče. Důležité je pro nás dojít určitou formou k výsledkům, pak se můžeme bavit dál,“ sděluje kouč.

V sestavě má podle svých slov dva otazníky, protože hráči se mu v reprezentační pauze scházeli postupně a v plném složení mužstvo trénovalo až ve středu. Záložník Jan Sedlák bral antibiotika, ostatní hráči, až na dlouhodobě zraněného beka Jakuba Šurala, jsou fit.

Ve Slovácku budou mít Brňané soupeře, který jen ztěžka střílí góly a sbírá body. „Ale je to mužstvo, které je relativně stabilizované a ví, co chce hrát,“ vypichuje Pivarník. „Prioritní není, jak je na tom Slovácko. Záleží, jak k tomu přistoupíme a jak se budeme prezentovat my,“ hlásí Lutonský.