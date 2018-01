Jestli mu někdo dá prostor, bude Bazeljuk nebezpečný, tvrdí Pilík

V sobotním duelu proti Nitře patřil záložník Zbrojovky k nejaktivnějším na hřišti, často vymýšlel akce, kombinoval s novým ruským hrotem Konstantinem Bazeljukem.

Kromě výhry ocenil Tomáš Pilík i skutečnost, že tři týdny nejhorších fyzických galejí má Zbrojovka za sebou. „Můžeme být spokojení, protože jsme to až na nějaké výjimky všichni přežili ve zdraví. Bylo to náročné, jako každá jiná příprava, ale bude se nám to hodit,“ řekl.

Zpříjemnily vám dřinu vyhrané zápasy?

Rozhodně je dobře, že jsme hráli v rytmu sobota–středa, protože zápasy vám zimní přípravu trochu zpestří a chytnete zase fotbalový rytmus. Že se nám daří, je jenom dobře. Teď to ještě přenést dál, nejlépe až do ligy.

Co vám ukázal nový mix sestavy s novými posilami?

To ukáže až liga. Samozřejmě tváře jsou to zajímavé, a doufám, že nám pomůžou.

Jak se vám líbí konkrétně ruský útočník Bazeljuk?

Je s námi krátce, ale je na něm vidět, že zakončení a výběr místa má fantastické. Až si na sebe víc zvykneme, ne jen on se mnou, ale s celým mančaftem, tak to bude ještě lepší.

Ještě krátce před zahájením hry vám cosi vysvětloval. Měl konkrétní požadavky, jak chce, aby se hrálo?

On chtěl, abych mu, když na něho chodily přihrávky, neucpával prostor a abych si potom sbíhal, až teprve když on přebíral balon. Takže tohle na mě ještě zavolal.

Co mu sedí víc, balon do nohy, nebo do běhu?

Je mu to asi jedno. (úsměv) Ale je vidět, že v pokutovém území, pokud tam dostane prostor a čas na zakončení, tak bude hodně nebezpečný.

Vy jste ruštinu předpokládám na škole už neměl, jak se domluvíte?

Rusky opravdu nemluvím, ale anglicky nějaké základní fráze zvládnu, on taky, takže se domlouváme anglicky.