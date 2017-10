Gól venku nás vždycky srazí, zoufá si brněnský obránce Jablonský

Když přicházel v zimě do Brna, představoval si, že se bude se Zbrojovkou pohybovat minimálně v poklidném středu tabulky. To se Tomáš Jablonský zmýlil.

Brněnské ligové výhry, k nimž fotbalový obránce přispěl, by za kalendářní rok 2017 spočítal na prstech jedné ruky – čtyř se dočkal jako člen základní sestavy, jednou jako náhradník. „To je fakt hrozně málo,“ smutní 30letý Jablonský.

Ve Zbrojovce ho naopak hlodají porážky. Tou poslední je nedělní krach 0:3 na hřišti suverénní Plzně. „Zápas sice začíná za stavu 0:0, ale favorit byl daný. Nejeli jsme tam s ambicemi, že chceme něco urvat, ale abychom se spíš připravili na další domácí duely,“ přiznává upřímně Jablonský.

Dřív jste hrál za Slavii, Jablonec nebo Slovan Bratislava. Tam jste něco podobného často nezažíval, že?

Je to bohužel tak. Doufal jsem, že budeme hrát někde ve středu tabulky. Jenže minulou sezonu to byl boj o záchranu a teď taky. Nejde o mě, ale o Zbrojovku. Chceme Brno dostat nahoru a nehrát o sestupové příčky, a už vůbec ne sestoupit. Uděláme pro to všechno už teď v posledních pěti podzimních kolech. Byli bychom hloupí, kdybychom nyní mysleli, že hrajeme o sestup. Musíme myslet dopředu, ať získáme co nejvíc bodů a odtrhneme se od spodku tabulky.

V Plzni jste odolávali půl hodiny, ale do konce poločasu třikrát inkasovali. Co se stalo?

Věděli jsme, že je Plzeň první, neztratila ani bod. Sice se jí nepodařil zápas venku v Evropské lize, ale u nás exceluje. Prvních 30 minut jsme se drželi, potom jsme udělali vzadu hrubku, dostali jsme první gól, který jim strašně pomůže. Nakoplo je to, naopak my jsme v situaci, kdy nás to zlomilo.

Co se stalo mezi 30. a 45. minutou? Únava? Nekoncentrovanost?

Únavou to určitě nebylo. Myslím, že jsme fyzicky a takticky dobře připravení, ale už to máme takhle dané. Když venku dostaneme první gól, srazí nás to, což bylo v posledních 15 minutách první půle vidět. Bohužel takové chyby, po kterých se sesypeme, se nemůžou stávat.

Když po prohraných duelech diskutujete s novináři, býváte hodně sklíčený. Myslíte, že snášíte porážky hůř než vaši kolegové?

Určitě. I trenérovi jsem říkal, že neumím prohrávat a nebaví mě to. Na fotbale mám rád náladu po vítězstvích a prohry, kterých je teď hodně, koušu blbě. V minulých klubech jsem spíš vyhrával, proto to asi nesu hůř než zbytek kluků. Ale mrzí nás to všechny. Furt věřím a doufám, že v domácích zápasech budeme vyhrávat a urveme něco venku – tedy nemyslím konkrétně Plzeň.

Jak dlouho dostáváte neúspěch z hlavy?

Den dva to tam vždycky je. Tím spíš, že jsme dneska měli trénink a byli jsme v kabině. Než trénovat je někdy lepší si pročistit hlavu a dělat něco jiného. Někdo to řeší s rodinou, já jdu třeba s pejskem ven. Než se v tom furt pitvat, je lepší myslet na něco jiného.

Poznají vaši nejbližší, aniž by znali výsledek zápasu, jak dopadl?

Po prohře se s nikým moc nebavím, nechci společnost a pejskovi je to jedno. Ale určitě by to na mně poznali.

Chápu, že to bývá složité, ale zhodnoťte z osobního pohledu své působení ve Zbrojovce. Vzadu si svůj standard odehrajete, ale směrem dopředu by to mohlo být lepší, souhlasíte?

Nemám moc asistencí, vůbec žádné góly. V obraně si to nějak odehraju, ale taky tam dělám chyby. Všichni děláme individuální chyby, a proto druhým rokem hrajeme takhle. Nehodnotím se, že bych hrál dobře, naopak spíš bývám sebekritický. Kdybych zahrál vážně dobře, stejně si to nepřipustím, pokud nebudeme s Brnem výš. Až bude Zbrojovka ve středu tabulky nebo na místech, o kterých jsme si řekli před sezonou, můžu se pak bavit i o osobních výkonech.

K tabulkovému posunu by měl pomoct trenér Roman Pivarník, jehož Zbrojovka počátkem října angažovala. Spoluhráči vykládají, že se víc věnujete taktice. Zvládáte nacvičené věci už přenést do zápasů?

Něco jsme si řekli, něco nastavili. Hlavně doma se Slováckem jsme takhle hráli a chvílemi i v Plzni. Je mi jasné, že Plzeň měla ve druhé půlce nahráno a měla tam mezírky, ale měli jsme tam akce. Má to hlavu a patu, přivést pana Pivarníka a jeho tým byla dobrá volba. Máme něco daného a sami na hřišti cítíme, že to plníme, i když ne celých 90 minut. Je to ale ještě pořád krátká doba, máme za sebou dva zápasy. Jsme na začátku všeho, musíme to pilovat.