První ligový gól? Euforie, radoval se brněnský mladík Krejčí

„Velká euforie,“ komentoval svůj úspěch, navíc výstavní po krásné střele zpoza pokutového území, 19letý Krejčí. „Čekal jsem na to docela dlouho, teď jsem šťastný. Parádní je, že se to povedlo i Tondovi. Táhneme za jeden provaz, určitě si to užijeme. Povedlo se nám všechno a konečně se máme od čeho odrazit,“ sypal ze sebe.

Avšak nejen jejich pohotovosti, nalezené zčistajasna bůhví kde, vděčí Brňané za obnovení naděje na udržení mezi elitou. Podařený part si připsal také trenér Roman Pivarník, jemuž se podařilo „trefit“ složení záložní řady. V Brně mu zůstali Michal Škoda, Martin Juhar a Musefiu Ashiru, a tak 51letý kouč sestavil jedenáctku i pod vlivem absencí hodně podobnou té, jaká na začátku března vybojovala bod za remízu na Spartě.

S tím, že z „letenské“ sestavy ještě vyjmul z obrany Milana Lutonského a zabudoval ho na levou stranu zálohy. Lukáš Vraštil, který na Spartě až na konci střídal, hrál od začátku v defenzivní linii místo Lutonského.

„Podařilo se dát dohromady zálohu, které se dařilo fotbalovostí si vynutit převahu. Hráli vedle sebe a bylo to cítit,“ podotkl Pivarník.

Úplně stejná záložní čtveřice jako v Teplicích (zprava Rafael Acosta, Miloš Kratochvíl, Ladislav Krejčí a Milan Lutonský) se na jaře předvedla už jednou, a to v Liberci, kde však Brno zcela vyhořelo a prohrálo 0:2. V Teplicích ji ze zadní pozice zajišťoval zkušený Jan Polák.

Mizerné Teplice na Zbrojovku v neděli snad ani stačit nemohly.

„Nebyl tam rozdíl oproti ostatním zápasům,“ přesvědčoval ale Pivarník, že nejen kvůli slabému výkonu domácích byla herní převaha Brna patrná.



„Snažíme se o kombinační fotbal, takže i v zápasech, které jsme nezvládli, jsme byli v držení balonu lepší než protivník. K tomu jsme v Teplicích přidali přesnost v koncovce. Eliminovali jsme tlak Teplic aktivitou, snažili jsme se přecházet rychle do protiútoku. Rovněž jsme měli štěstí oproti minulým zápasům, kdy jsme z první střely dostávali gól. Teď jsme šance soupeře ustáli. Zaslouženě jsme vyhráli,“ vrátil se k nedělnímu úspěšnému výjezdu.

Také Krejčí si pochvaloval: „Vedoucí gól nám taky pomohl, ale především jsme hráli, co jsme chtěli. Vyhrávali jsme souboje a hlavně v pokutových územích jsme byli lepší. Rozhodovalo se to v šestnáctkách,“ pravil.