Kostra brněnského týmu je pryč, říká trenér Pivarník. Ale chce zůstat

Jasno o budoucím obsazení brněnské lavičky má být v pondělí. A vše naznačuje tomu, že jí i nadále bude šéfovat Pivarník. „Je snaha vybudovat tým s určitou filozofií a uvidíme, jak se to všechno podaří dát do kupy,“ poznamenal.

V pondělí se má rovněž rozhodnout, zda do Zbrojovky jakožto sportovní ředitel zamíří Tomáš Požár, pracující dosud pro Spartu.

„Bylo to všechno hektické, tak uvidíme, jak se to všechno uzavře,“ prohodil Pivarník. Právě on si podle informací MF DNES vymínil, aby se chybějící funkce v Brně znovu vytvořila. Byť on sám v Ostravě tvrdil: „Nekladu si žádné podmínky. Je to o diskusi. Bavíme se o tom, diskutujeme a hledáme řešení, aby bylo do budoucna správné.“

Správné řešení zjevně znamená rozšíření sportovního managementu Zbrojovky, který v uplynulých měsících tvořil de facto pouze majitel klubu Václav Bartoněk.

„Je pozitivní, že se chce tlačit na zefektivnění práce,“ říká Pivarník. „V Brně je dorost na čele, sedmnáctka na čele a postupně je potřeba tyto hráče zapracovávat. A samozřejmě je potřeba přivést kvalitní rozdílové hráče.“

Ti Zbrojovce v uplynulé sezoně zoufale chyběli, i proto s pouhými 20 vstřelenými góly a 24 body skončila poslední.

„Vyčítat si můžeme, že jsme věděli, že potřebujeme získat kvalitního útočníka. Hodně jsme na to tlačili a šli jsme za tím, ale asi je potřeba za tím jít ještě více. Bez útočníka nejde hrát,“ připomněl Pivarník, jehož limitoval také úzký kádr. „Spoléhali jsme na to, že budeme zdraví. Náhradu jsme neměli.“

Aby se vrátila do ligy, bude Zbrojovka potřebovat vybudovat spolehlivou osu týmu. „Kostra je pryč. Rozpadla se už dříve odchody Košťála, Zavadila, Řezníčka. Zůstal jenom Škoda, který laboroval se zraněním. Osa tu není a je klíčové najít hráče a vhodně kádr doplnit,“ uvedl Pivarník, který už však ví, že přijde například o záložníka Miloše Kratochvíla. „Do Plzně se nevrací, ale odchází,“ sdělil kouč.