I v přípravě hrají fotbalisté Brna na vítězství. Zvykají si na výhry

Pro kouče Romana Pivarníka tyto lednové výsledky svůj smysl mají. Ačkoliv prioritou je na začátku roku tvrdý fyzický dril, učit svoje mužstvo na porážky taky nemíní.

„Hrajeme na vítězství. I v té obrovské únavě, ve které hráči jsou, je důležité chtít vyhrát,“ řekl Pivarník.

Vítězná bilance Zbrojovce mimo jiné vynesla postup do závěrečné fáze Tipsport ligy, která se odehraje uprostřed týdne v Praze. Tam se ve středu utkají s Frýdkem-Místkem, o den později pak podle výsledků se soupeřem z duelu Bohemians 1905 – Hradec Králové.

Může tam už představit svůj kompletní ligový kádr, což je druhý z postupných bodů v jejich přípravě. Třetí posila Konstantin Bazeljuk už za Zbrojovku v sobotu hrál, dnes se k týmu připojí Rafael Acosta jako čtvrtý nový muž v brněnské šatně.

Tím je seznam posil uzavřený, a až se v Brně rozhodnou, co s obráncem Davidem Gáčem, kterému nevyšla snaha o hostování v druholigovém Znojmě a rozhoduje se o jeho umístění k jinému zájemci, bude hotová i kolonka odchodů.

Zdravotně má hráče v pořádku, se zraněními absentují jen bek Francisco Gomes a střelec Michal Škoda.

„Vycházíme z podmínek Brna,“ řekl Pivarník k angažování čtveřice Kryštůfek, Sukup, Bazeljuk a Acosta. „Bylo hodně náročné udělat tyto čtyři hráče, za to musím poděkovat majiteli panu Bartoňkovi. Nemůžu si stavět vzdušné zámky, že jdu kupovat hráče za deset nebo dvacet milionů, ale i tak bylo náročné sem hráče vůbec dostat. Nebavím se jen o financích, ale aby sem vůbec přišli,“ přiznal během minulého týdne.

Tři ze čtyř posil představil v sobotu proti Nitře zároveň ve druhém poločase. V obraně hráli Sukup s Kryštůfkem, kteří se v sestavě Zbrojovky postupně zabydlují, v útoku debutoval Bazeljuk. Gólově se při vítězství 2:0 neprosadil, do několika šancí nebo náznaků se ale dostal.

„Je vidět, že dlouho nehrál. Zároveň vidíme, jak chce balon, kam chce balon. Ukazoval, že si pohybem umí říct o míč, ale my (hráči) jsme ho ještě neviděli, nejsme na něho zvyklí. Nevyužili jsme přihrávky, o které si říkal,“ komentoval výkon ruského hrotového útočníka trenér.

Bazeljuka nasadil do zápasu i přesto, že musí dohánět tréninkové manko, což se bude zřejmě týkat i Acosty. „Mužstvo už tento týden půjde do rychlejších věcí, Bazeljuk a Acosta budou muset jet v jiném tréninkovém cyklu,“ uvedl.

Na Rusovi bylo znát, že se v mužstvu teprve zabydluje a je poněkud plachý. Hned po zápase se od střídačky vypařil, později zdvořile, ale rázně odmítl i druhý pokus o rozhovor.

Platí tak to, co řekl na konci minulého týdne pro klubový web: „O Zbrojovce mám přehled, tabulku a vše ostatní mám nastudované. Věřím, že se co nejdříve zbavíme starostí se záchranou. A je jasné, že mou rolí bude dávat góly. Udělám vše pro to, abych jich nastřílel co nejvíc a týmu tak pomohl,“ uvedl kmenový hráč CSKA Moskva.