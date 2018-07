Brno týden před startem druhé ligy: k ideálu ještě dost chybí

Zejména v prvním poločase, kdy na trávníku v brněnských dresech pobíhala sestava nabitá letními posilami, byl výkon zájemce o postup do první ligy proti mužstvu z MSFL více než rozpačitý. Při bezbrankovém průběhu držel srdnatý protivník krok i herně.

Výsledek? Na tabuli skóre výhra, kterou brněnskému mužstvu zařídili ve druhém poločase střídající Antonín Růsek a Milan Lutonský. Hlavní poznatek? „Bude to ještě trvat. Práce je před námi dost,“ uvědomuje si trenér Roman Pivarník.

Prostoru a času ale moc není, protože hned start do druhé ligy bude nejtěžší z možných. V 1. kole se Zbrojovka v neděli doma utká s Jihlavou, druhým sestupujícím celkem z loňské nejvyšší soutěže. Tlak na hromadění bodů do tabulky bude okamžitý.

Na začátku týdne, v němž vstoupí do soutěže, je v brněnském klubu víc otazníků než odpovědí.

Generálka, která (ne)byla. Všech pět nových posil na trávníku při zahajovacím hvizdu, sestava nabitá novým potenciálem a očekáváním. Až potud byl sobotní zápas proti Vyškovu ideálním testem. Že to pro Brno nedopadlo zdaleka tak, jak by týden před začátkem soutěže mělo, není jen vinou brněnského mužstva.

Obránce Pavel Eismann přišel z Karviné před půldruhým týdnem, záložníci Peter Štepanovský a Robert Bartolomeu před pár dny. Jen těžko mohla hra šlapat podle představ, mít potřebný drajv. (A taky že nešlapala a neměla.)

„Hráči spolu byli na jednom tréninku,“ pokrčil rameny trenér Pivarník. Zápas mu jako generálka nestačil, v týdnu tedy Zbrojovka nastoupí ještě jednou. Pravděpodobně za zavřenými dveřmi. „Ještě tam něco máme. Příchodů bylo hodně a jsou na poslední chvíli. Potřebujeme to dát dohromady,“ potvrdil kouč, že ještě jeden vložený zápas je pro nový tým nutný.

Sestava se ani nerýsuje. Snad jen o pozici brankáře Dušana Melichárka se nedá pochybovat. Ale dál? Ani ostřílený útočník Lukáš Magera nemůže mít svoje místo jisté, protože jeho mladý konkurent Antonín Růsek se proti Vyškovu jevil velice nadějně. Pro trenéra Pivarníka bude každopádně velmi těžkéz hromady hráčů, které má nyní v kabině, uhníst mužstvo do mistrovského zápasu.

„Vzhledem k tomu, že se kádr poskládal později, není jisté, že všichni hráči, kteří přišli, budou hned hrát. Musíme se podívat v týdnu, jak budeme vypadat,“ naznačil trenér.

Co ukázaly posily? V rámci druholigového trhu Zbrojovka žádná „ořezávátka“ do svého kádru nevodila. Pavel Eismann byl kapitánem Karviné při postupu do nejvyšší soutěže, Peter Štepanovský skóroval za Slovan Bratislava i do sítě AS Řím a má arménský titul, Robert Bartolomeu vystřelil Zlínu postup do Evropské ligy.

V jednom dresu jim to ale k nelibosti diváků na slušně zaplněné hlavní tribuně (750 diváků) nemile skřípalo. „S velkým množstvím nových hráčů drhlo to, co chceme hrát,“ uznal Pivarník. „Ti kluci mají jiné návyky. Hráli jsme to pomalu, stáli jsme navrchu v jedné lajně, chtěli jsme všechny míče do nohy,“ pojmenoval kouč neduhy vyplývající z nesehranosti.

I to indikuje, že sestava, jak si ji brněnští činovníci vyprojektovali v kanceláři, možná dostane šanci jako celek až později během podzimu. Druhý poločas po prostřídání byl totiž v podání Zbrojovky mnohem lepší, a to nejen gólově. „Nastoupili mladší hráči, kteří ale celou přípravu absolvovali s námi. Byl tam běhavý fotbal, jak ho chceme hrát, s náběhy dopředu, se snahou hledat si volné prostory, hledat si šance. Zápas byl jiný,“ hodnotil Pivarník.

Góly zůstaly bolestí. Platí, že v Brně útočníci góly dávají výjimečně. Antonín Růsek se proti Vyškovu prosadil krásnou střelou z otočky, ale byla to rána prakticky „z ničeho“. Daleko větší tutovky útočná brněnská vozba zazdila. Za celou přípravu dali útočníci Zbrojovky tři branky, z toho Růsek dvě a Michal Škoda jednu.

Kádr je širší, než zůstane. Například v obraně má Zbrojovka na soupisce deset jmen, z toho osm z nich lze bez větších rozpaků napsat do zápasového formuláře. Po uzdravení Jakuba Šurala a Francisca Gomese, při setrvání Lukáše Kryštůfka a Ondřeje Sukupa, návratu Davida Gáče z hostování a příchodu Pavla Eismanna z Karviné je v zadní linii Brna neudržitelný přetlak. A to se ještě má z marodky vrátit Lukáš Vraštil.

V záloze je to podobné, tam je dokonce přes deset mužů. (Zajímavé je, že na klubovém webu figuruje v kádru znovu i matador Jan Polák, oficiálně bez smlouvy.) „Máme marody, proto držíme širší kádr,“ vyložil Pivarník. Úvod druhé ligy nestihnou útočník Michal Škoda a záložník Musefiu Ashiru.

„V týdnu se rozhodneme, které hráče pustíme, zájem o hostovačky je,“ dodal trenér. Až do poslední chvíle zůstává v kádru záložník Tomáš Pilík, jehož zkouška v maďarském Honvédu Budapešť nevyústila v přestup. Největším oříškem v Pilíkově příběhu je jeho ještě dvouletá platná smlouva, s níž se ho Zbrojovce nedaří „zobchodovat“ tak, aby hráč měl odpovídající angažmá a klub na tom nebyl úplně tratný.