Brno čeká na Dukle bitva o ždibec naděje. Musíme to zvládnout, říká Pilík

„Je to velmi kvalitní gólman, který čeká na šanci. Dušan (Melichárek) je jednička, ale jinak máme gólmany vyrovnané. Bude chytat on,“ řekl směrem k Halouskovi Roman Pivarník, trenér Zbrojovky.

Jistotu mezi tyčemi potřebuje jako kytička na okně zalévání. Brňané si nemohou dovolit na Dukle zaváhat, jinak je jejich jízdenka do druhé ligy skoro už orazítkovaná.

„Víme o tom. Museli jsme už předtím. Teď je to už takové kritické. Myslím si, že pokud bychom na Dukle nevyhráli, tak už jsou úvahy o záchraně někde jinde,“ uvědomuje si i obránce Ondřej Sukup.

Melichárkova absence si vyžádá změnu nejen v sestavě, ale i v určení kapitána. Pásku po zkušeném brankáři převezme buď obránce Petr Pavlík, nebo obránce Jan Polák.

Čtvrtou žlutou kartu dostal Melichárek zbytečně v minulém utkání doma proti Plzni. Byl přesvědčený, že soupeř zahrál před svým prvním gólem rukou, vyběhl po rozhodčím a ten mu kartou bez váhání zamával před očima.

Pro Halousku tak přichází velká zkouška. Za Melichárka naskakuje jen v případě, že je jeho zkušenější kolega v karetním trestu. V probíhající sezoně čítá jeho vytížení v nejvyšší soutěži pouhých 116 minut; prvních 26 přišlo v rámci 8. kola v Karviné, kde se Melichárek nechal vyloučit, druhých 90 pak v následujícím kole na Slavii.

V Karviné nekapituloval, přesto Zbrojovka prohrála 1:2, ze Slavie si odvezla porážku 0:2. Takový výsledek by pro ni dnes byl nepřijatelný. Zvlášť na Dukle, která je čtvrtá od konce a má o šest bodů víc než Zbrojovka.

V tom tkví prakticky poslední naděje Brna na záchranu, že v posledních pěti kolech hraje třikrát s celky, které má jen těsně nad sebou. Po Dukle ještě ve 29. kole hostí Jihlavu a nakonec jede do Ostravy na Baník.

„Pořád se to dá. Samozřejmě jsme hodně bodů poztráceli doma, tak je musíme posbírat venku, pokud se chceme zachránit. Je to o dvou třech výsledcích za sebou, možná pak budou zase hlavy nahoře... A potřebujeme bodovat. Je to těžké, když zápasy ubývají a body nepřibývají. Na Dukle to pochopitelně musíme zvládnout, připravit se na to a vyhrát tam,“ sleduje záložník Tomáš Pilík.

Určitou psychologickou vzpruhou může pro Zbrojovku být prolomení střelecké neschopnosti, což v praxi provedl Musefiu Ashiru minule s Plzní. Na 1:3 korigoval prvním ligovým gólem Brna po dlouhých 571 minutách.

Ani tak však vzhledem k prohře nebyl v šatně Zbrojovky důvod k jásání. „Možná si tu nulu (vstřelených gólů) škrtneme ze statistik, ale jinak to nic neřeší. Hlavně bychom potřebovali dát hlavy nahoru,“ konstatoval.

Jak ale na to? „Chytnout bodovou sérii. Některé mančafty ji měly na začátku jara, my jsme ji ještě na rozdíl od všech ostatních nechytli. Nás zachrání jenom to, že se nám podaří na takovou sérii ještě najet,“ říká Sukup.

Jedním dechem ale přiznává, že takový úkol je pro Zbrojovku stále obtížnější. „Na hřišti není z naší strany lehkost, to vidíte. Situace jsou takové vyhrocené, trochu nám skáče balon, není to ono. Kdybychom vyhráli třikrát za sebou, je tam jiné sebevědomí než teď,“ krčí rameny.

Třikrát za sebou však Zbrojovka v této sezoně nevyhrála ani jednou. Maximem jsou v jednom případě dvě vítězství po sobě. A čas se krátí.