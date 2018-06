Brno posílí slovenský útočník Bariš, zdravotní trable vyřadily Mičolu

„Hledáme vhodné typy na náročný fotbal do střední řady, kde víme, že potřebujeme víc variant. Bariš dokáže hrát ve velké intenzitě a je na tom běžecky velmi slušně, takže věříme, že bude přínosem,“ řekl sportovní ředitel klubu Tomáš Požár.

Třiadvacetiletý Bariš se nejlépe cítí uprostřed zálohy, se spíše defenzivním zaměřením. „Hrát můžu klidně i dopředu, jak je potřeba. V předminulé sezoně se mi ve Zlatých Moravcích dařilo i střelecky,“ uvedl Bariš pro klubový web.

V Brně se na zkoušce objevili také záložníci Tomáš Mičola a Chorvat Valentino Majstorovič. „Mičola nás opustil, protože zdravotně nebyl v pořádku. Uvidíme, jak se jeho stav vyvine. Majstorovič je tu na testech do konce týdne,“ informoval Požár. „Máme rozjednané i další varianty. Řešíme hráče na přestup i možné příjezdy na testy, možná něco budeme vědět ještě v tomto týdnu.“

Zbrojovka hledá hlavně útočníka, ale pátraní jde ztěžka. „Většina ligových týmů, se kterými jsem v kontaktu, chce přivést útočníka, a nikomu se to nedaří. Na trhu jsou dostupní asi dva a chce je půlka ligy. Přivést útočníka není lehké ani do první ligy, do druhé už vůbec ne,“ podotkl Požár.