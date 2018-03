Potřeboval bych střídat tak pětkrát, ulevil si brněnský trenér Pivarník

„Nerozumím tomu, co tady dneska probíhalo. Za dvacet minut bylo po zápase,“ kroutil hlavou brněnský záložník Miloš Kratochvíl. „Kompaktnost, bojovnost, nasazení... To všechno tam v předchozích zápasech bylo. Nechápu, proč dnes ne. Byl to asi nejdůležitější zápas, soupeř, který je v tabulce vedle nás. A my to takhle nezvládneme,“ hlesl.

Na Zbrojovku padlo prakticky všechno špatné, co mohlo. Za stavu 0:2 musel střídat středopolař Jan Polák, který měl v týdnu potíže se zády. V poločase proto trenér Roman Pivarník raději střídal jen jednou. „Potřeboval bych střídat tak pětkrát,“ kabonil se. Alespoň dvě možnosti nevyužil kvůli tomu, že na hrot od začátku postavil Konstantina Bazeljuka a nevěděl, jestli mu uzdravený Rus vydrží běhat celé utkání. Potřetí pak střídal až na posledních deset minut, kdy už bylo pozdě.

Výsledek se zrodil v první půli. „Odehráli jsme ji velmi špatně. Nevyšel nám úvod, kde soupeř šel lacino do vedení. Mělo to obrovský vliv na naši psychiku,“ přiznal Pivarník, že prohrávat 0:1 od 2. minuty dostalo jeho soubor do kolen. „Po druhém gólu jsme se tomu poddali, ztratili jsme jistotu, bohužel jsme začali hrát to, co netrénujeme. Improvizaci bez soubojů, bez dostupování. Hodně hráčů nahoře v jedné lajně se dívalo, jak rozehrajeme. Spadli jsme do něčeho, co mělo vliv na to, že jsme nedokázali plnit to, co máme,“ hodnotil Pivarník.

Zbrojovce dělali potíže hlavně boleslavští hráči na pravé straně hřiště. Třeba kreativní Tiémoko Konaté odtud poslal víc nebezpečných míčů než celý brněnský tým dohromady.

„Víme, že je rychlý, ale nemyslím si, že to bylo o Konatém. Bylo to o nás. Boleslav nepředvedla nic, co bychom nemohli ubránit,“ stýskal si Kratochvíl.

Debakl ukázal, že odolnost mužstva, které se začalo na jaře nadějně zvedat, zdaleka není v pořádku. „Hráč by se za takového stavu měl spíš nas.at, hrát bez zábran a podat výkon,“ řekl. To se částečně naplnilo až ve druhé půli, kdy hru oživil střídající Michal Škoda a v aktivitě nepolevoval Rafael Acosta. V první půli to byla bída.

„Dávali jsme balony alibisticky dozadu. Nebyli jsme přitom atakovaní tak, abychom nemohli dát rozehrávku. Taky mezi řadami bylo dost prostoru, abychom to mohli hrát. My jsme ale znejistěli a začali jsme všechny balony hrát dozadu,“ sledoval Pivarník.

Ani jemu nevyšly tahy, které provedl ve snaze načrtnout cestu k třetímu bodovému zápasu v řadě, což se Zbrojovce v sezoně podařilo jen jednou, a to pod jeho vedením v závěru podzimu.

Ve stoperské dvojici vsadil při karetním trestu pro Lukáše Kryštůfka na veterána Tadase Kijanskase, v útoku poprvé po uzdravení na nováčka Konstantina Bazeljuka.

Litevec se v obraně podepsal pod první gól a obrana s ním celkově nefungovala, Rus se nedostal do čisté šance. Jeden náznak měl ve druhé půli, kdy ale zblízka trefil bránícího hráče Mladé Boleslavi.

Výsledkem je citelná facka a zase návrat na sestupovou pozici, z níž se Zbrojovka poprvé zvedla až po 14.kole. Uklidňovat ji může fakt, že tlačenice nad dnem tabulky je každým kolem znatelnější; Brňané jsou sice předposlední, ale zároveň na devátou Karvinou ztrácejí jen tři body.

„Je to ale spíš horší, protože předvedená hra byla špatná,“ uvědomuje si záložník Milan Lutonský. „Kdybychom prohráli nějakým smolným gólem, tak člověk ještě řekne, že jsme plnili, co máme, že jsme se snažili hrát. Ale ten poločas od nás prostě nebyl povedený.“