Když porazíme Zlín, bude zima trošku klidnější, věří brněnský Škoda

A přece má jeho tým tuhle metu na dosah. Po páteční výhře 2:0 v Jihlavě se vyškrábal na čtrnáctibodovou cifru a dvanácté místo. „Odvedli jsme velký kus práce,“ těší brněnského trenéra.

Jeho magie je tak silná, že pomohla Zbrojovce v pátek odčarovat hned dvě zlomyslné série. Šestkrát za sebou se vracela z Vysočiny s prázdnou, letos v lize neuspěla venku dokonce vůbec nikde.

Na osmý pokus však brala všechny body. „Nevím, v čem je jeho kouzlo, ale jsme samozřejmě rádi, že přišel. Hrajeme pod ním dobrý fotbal a sbíráme body,“ těší útočníka Michala Škodu.

Ten je druhým stěžejním mužem, jemuž Brňané vděčí za své zmrtvýchvstání. Před týdnem trefil jako náhradník v závěru výhru proti Teplicím, tentokrát Jihlavě srazil vaz hned dvěma zásahy.

„Když jsem se (v létě) vracel z Norska, tak jsem ze začátku moc nehrál. Pod panem Pivarníkem jsem mimo jednoho zápasu odehrál všechno a snažím se mu to oplatit tím, že budu produktivní,“ líčí Škoda.

A produktivní vskutku je. V pátek nejprve ve 30. minutě zužitkoval parádní spolupráci dua Lutonský–Vraštil a hlavičkoval do prázdné brány. „Takový centr jsem snad ještě nedostal,“ chválil druhého jmenovaného.

Chvíli před pauzou pak po akci zelenáče Zikla znovu zakončoval do odkryté svatyně, tentokrát kopačkou. „Ale tak lehké to nebylo, měl jsem to na pravou nohu,“ upozornil Škoda, který nastoupil pod hrotem. „Martin (Zikl) to tam dobře

oběhal, já jsem se snažil sbírat míče pod ním. A myslím, že to fungovalo.“



Tentokrát to však Zbrojovce klapalo komplexně. „Byly tam všechny atributy, které potřebujeme. Velmi dobrý taktický výkon, k tomu dobrý herní výkon s krásnými akcemi a dokázali jsme to i správně srdíčkem odbojovat a odběhat. Vyhráli jsme zaslouženě,“ jásá Pivarník.

Ten přitom nemohl nasadit potrestané – Pilíka s Konem – a zraněné – Juhara s Polákem. Kratochvíl navíc hrál se sebezapřením. „Tři dny nebude moct chodit,“ podotkl kouč. „Jinak šanci dostali jiní hráči a jsem rád, že ji chytají. Musím pochválit celé mužstvo.“

A když příští sobotu Zbrojovka doma porazí Zlín... „Bude zima trošku klidnější,“ věří Škoda.