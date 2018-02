Já jsem tady trenér, vítal brněnský Pivarník osobně Acostu

Pivarník se s Acostou samozřejmě dobře zná, pr ávě v Bohemians ho trénoval, do Brna si ho přivedl.



„Rafa se nezměnil, možná jen trochu zvážněl. Herně je o dva roky vyzrálejší, než když jsem s ním pracoval poprvé. Balon ho poslouchá velmi dobře,“ pochválil „svoji“ posilu Pivarník.

A jestliže on hýří před jarními ligovými odvetami úsměvem, pak Acosta má k němu ještě větší důvod. Na Bohemians se učil hrát českou ligu, tamní prostředí má rád. Těší se, jak si v Ďolíčku zase zahraje.

Zimní přestupy Přehled změn v lize Kdo kam přestoupil, kdo je na odchodu a kdo si koho vyhlédl? Více zde.

„Dalo mi to tam hodně,“ neskrývá. Dodnes tvrdí, že mu česká nejvyšší soutěž sedí víc než liga v Mexiku, odkud přišel hostovat. Vyhovuje mu taktičtější pojetí evropského fotbalu. „Taky trenér Pivarník stanovuje taktiku, která je mi blízká. Hodně jsem se od něho naučil. Proto jsem se vracel,“ říká.

Uvědomuje si, že Zbrojovku v Praze čeká velmi těžká prověrka.

„Bohemka je silná v napadání, vytváří na soupeře velký tlak. Zároveň i stadion je tam specifický, takové tribuny jsem jinde neviděl. Těžko se tam hraje. Budeme muset být hodně chytří, podat chytrý výkon, abychom tam uspěli,“ předpokládá.

Přípravné zápasy Přehled duelů v zimě Podívejte se, jak úspěšné jsou ligové týmy v zimní přestávce. Více zde.

Acosta je tou z posil, která by měla mít místo v základní sestavě vybojované. I v závěru týdne visel otazník nad ruským útočníkem Konstantinem Bazeljukem, jehož trápí zanícený prst na noze, v obraně by měli mít Ondřej Sukup a Lukáš Kryštůfek místo též ve své moci. I když Pivarník připustil, že vlna viróz může s jeho plány ještě na poslední chvíli zamávat.

„Z Rafaela se snažím vytěžit to nejlepší, co umí, na co je zvyklý. Má cit pro míč a pro výběr prostoru, v tom mu víceméně nechávám volnost,“ uvedl trenér Zbrojovky.

Bez ohledu na dobrý pocit z přípravy ví, že jeho celek nečeká hned v úvodu jara nic snadného. Po duelu na hřišti sedmých Bohemians 1905 čeká Zbrojovku doma třetí Olomouc a poté cesta na půdu páté Sparty Praha.

Nyní ale uvažuje hlavně nad dnešním zápasem. „Víme, že v Ďolíčku se jednoduše nehraje. Pamatuji si sám, z čeho jsme těžili, když jsem tam trénoval. Apeloval jsem na mužstvo, že potřebujeme být úspěšní. O záchranu hraje ještě hodně mužstev,“ sleduje Pivarník.