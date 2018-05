Loučení a ostuda. Brno prohrálo v Ostravě, jeho fandové tropili problémy

Zatímco hráči na půdě ostravského Baníku sympaticky vzdorovali a až dva zásahy z druhé půle je odsoudily k porážce 0:2, hostující příznivci se předvedli nejhorším možným stylem.

Výsledkem jejich řádění na stadionu je 27 poškozených sedaček a pyrotechnikou poničený tartan u hřiště, škoda byla předběžně vyčíslena na 25 tisíc korun. Tři brněnští fanoušci navíc potřebovali ošetření.

Jeden si pyrotechnikou poranil ruku už na nádraží. Třináctiletý chlapec se pak opil tak, že zvracel a nebyl schopen pohybu ani dechové zkoušky.

Nejkuriózněji ovšem přišel k újmě pětatřicetiletý muž, jehož zasáhl mobilní záchod, kterým mrštili samotní fandové Zbrojovky. Jejich druha toaleta přimáčkla k zábradlí, takže si poranil záda a skončil v nemocnici.

Už zhruba před měsícem přitom brněnští příznivci „vykoledovali“ svému klubu pokutu za své chování při utkání s Plzní, předtím házeli pyrotechniku na hřiště na Slovácku. Na to, jak slabé návštěvy na Zbrojovku chodí, tropí její fanoušci nečekaně velké problémy.

Sbohem nejvyšší soutěži se úplně nepovedlo ani hráčům, byť ti se prezentovali o poznání lépe. „Chtěli jsme tady všichni odevzdat všechno. Už proto, že to byl nejméně na rok náš poslední zápas v lize,“ připomněl brankář Pavel Halouska, že Zbrojovka už svůj trudný osud nemohla zvrátit.

Přesto její hráči v prvním poločase vystavěli zeď, přes kterou se Baník stále bojující o záchranu nedokázal vyškrábat a hostující bránu takřka neohrozil. Pro sestupem zkroušený brněnský tým to byl solidní počin.

„Nebyl to ideální týden, hlavně v jeho úvodu to bylo těžké. Je jasné, že když víte, že sestupujete, tak vás to zlomí. Měli jsme hodně zraněných a postupně jsme se dávali dohromady, abychom byli schopní ten zápas odehrát. Kádr máme užší, přijeli jsme bez čtyř hráčů základní sestavy,“ poznamenal trenér Roman Pivarník.

I tak jeho celek až do 65. minuty držel nulu. Přežil i penaltu, kterou Fillovi skokem k pravé tyči vyrazil Halouska. „Trenér mi před zápasem říkal, že to kope buď doprostřed, nebo doprava. Zkusil jsem jít doprava a trefilo mě to,“ prozradila brněnská brankářská dvojka. „Škoda že nás ta penalta nenakopla k lepšímu výkonu. Pak už nás Baník tlačil.“

A zásluhou Diopa s Hlinkou se Ostravané dočkali i gólů, které jim přinesly úlevnou záchranu. Zbrojovka už neměla čím soupeře rozhodit. „Nepřijeli jsme do Ostravy s cílem jen bránit, snažili jsme se hrát, ale i s ohledem na skladbu kádru to bylo složité. Snažili jsme se tím pádem zápas využít a nastoupili i hráči, s kterými se počítá do budoucna,“ sdělil Pivarník.

Nyní se musí Brňané smířit s tím, že příští prvoligový ročník bude bez nich. „Za týden to vstřebat nejde. Je to prostě strašné, když takto pos... celou sezonu,“ posteskl si Halouska.