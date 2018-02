Kvalitu jsme v Brně ukázali, nepanikaří olomoucký trenér Jílek

„Pokud zvenku body vozit nebudeme, tak se nahoře neudržíme,“ uvědomuje si olomoucký trenér Václav Jílek. „Ale není důvod k panice, kvalitu jsme ukázali, bohužel jsme selhali v koncovce.“

Není třeba soupeře přehrát, když jej můžete přechytračit. Tak vypadá recept, který by měl fotbalovou Zbrojovku zbavit sestupových starostí. Tým kouče Romana Pivarníka, jenž žije na Svatém Kopečku u Olomouce a Sigmu detailně zná, přesně věděl, jak eliminovat její sílu.

„Splnili jsme, co jsme chtěli. Potřebovali jsme hrát kompaktně, aby se to nezvrhlo ve hru nahoru–dolů. Podařilo se nám držet blok,“ pochvaloval si Pivarník, který nezvykle postavil záložníky Kratochvíla, Poláka a Krejčího do jedné řady.

Pivarníkova aura Pohled Jana Dočkala Fotbalová Olomouc zapomněla dávat branky, a jelikož se na kontrolu míče nevyhrává, padla v Brně 0:1. Zbrojovka rozhodla z ojedinělé akce po chybě olomouckého kapitána Vepřeka. Jistě, kličkovat před vlastním vápnem neměl, ale stane se a na chybu má jinak spolehlivý dříč nárok. Jako by to druhé místo v lize moc nikdo nechtěl. Bude to ještě zábava. V Brně tápe Olomouc dlouhodobě. Před dvěma roky tam byla pod současným trenérem Jílkem doslova trapná, tohle je pořád posun... Sigma v Brně popáté v řadě prohrála, aniž by vstřelila gól. Velký podíl na tom tentokrát měl kouč Zbrojovky Roman Pivarník, jenž žije na Svatém Kopečku u Olomouce a Sigmu přečetl jako noviny po ránu. Svéráznému kouči se musí nechat, že kam přišel, tam zpevnil defenzivu, a ta je základ ofenzivy. Je pak s podivem, že se z Olomouce před lety musel pakovat ze čtvrtého místa a z Plzně z prvního, ale to mu na auře odborníka neubírá.

„Hráli jsme vedle sebe a vystupovali jsme proti nim podle toho, na jaké straně byl míč. Celý týden jsme to trénovali,“ přiblížil Krejčí. „Nepouštěli jsme je moc do hry. Čekali jsme, až budou dávat dlouhé křížné míče, které jsme posbírali.“

Brňané navíc takticky vytříbený výkon doplnili mimořádnou bojovností, což je v boji o záchranu nejpodstatnější ingredience.

„Věděli jsme, že proti prohře na Bohemce musíme ve všech elementech přidat. Mít větší důraz, víc běhat. Všechny kluky bych chtěl pochválit za obětavost a týmovost,“ sdělil brněnský stoper Pavlík.

„Doma dokážeme hrát kvalitní fotbal a myslím si, že jsme to proti silnému týmu zvládli a ubojovali důležitou výhru,“ vážil si Pivarník.

Dvanáctá Zbrojovka je přitom se 13 vstřelenými góly v lize jasně nejhorší. „Ale věřím, že se kluci rozstřílí. U některých je to o jednom dvou gólech, aby získali víc sebedůvěry a prodali své zkušenosti a kvalitu,“ míní Pavlík.

Pro Zbrojovku je však nyní prvořadé, aby zvládala defenzivu. A proti Olomouci předvedla, že ji drží pevně.

Sigma kompaktní je, ale potřebuje nehrát tolik do šířky. Být rychlejší, nápaditější. „Nemůžu vytknout hráčům absolutně nic, pracovali. Že někdo předržuje balon nebo špatně vyhodnotí situaci, se stane každému. Bohužel jsme selhali v koncovce,“ zopakoval Jílek.

Víc čekal také od útočníka Jakuba Řezníčka. Host z Plzně si ve své olomoucké premiéře nevytvořil žádnou šanci.

„Trošku mě naštvala hned první situace, kdy po třiceti vteřinách dostal balon směrem k bráně soupeře, on zasekl, chybělo víc přímočarosti. Ale že by vyloženě zklamal, to ne,“ podotkl Jílek. „Musíme uznat, že Brno bylo dobře připravené, hrálo nízko, moc prostoru pro něj nebylo. I tak spoustu míčů udržel, pracoval, to splnil. Nebyl stoprocentně v tréninku, dalo se čekat, že mu něco bude chybět.“