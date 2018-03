Výhra nám velice pomohla, i když nic ještě nevyřešila, říká Weber

Pěkně se to jeho novému mužstvu sešlo v příhodný den v Brně, kde Boleslav v duelu dvou „namočených“ porazila Zbrojovku 3:0 a poslala ji na sestupovou příčku. Plus se postarala o další dramatizaci dění na spodku tabulky nejvyšší soutěže.

Kdyby se v sobotu odpoledne v Brně hrálo jenom půl hodiny, asi by to vadilo jenom těm fanouškům, kteří přijeli zdaleka a chtěli si za to užít co nejvíc fotbalu. Mladá Boleslav ve 30. minutě vedla 3:0, což byl taky výsledek, který vydržel až do konce.

„Neřeknu nic nečekaného, že utkání rozhodl náš výborný nástup. Nejen branky, ale i aktivita, do té 30. minuty jsem byl stejně jako v minulém zápase proti Slavii moc spokojený,“ mnul si ruce trenér vítězů Jozef Weber.

Narozdíl od jeho debutu na boleslavské střídačce proti Slavii zápas v Brně neskončil debaklem 0:3, ale tříbrankovou výhrou. „Měli jsme rychlý přechod do útoku, sprinty, další nadějné situace. Šlo to za námi výsledkově. Rozhodlo, že jsme ty situace vyřešili,“ hodnotil Weber.

Všechno odstartovala už 2. minuta. Brněnská obrana odehrála míč z pravé strany jen před sebe, přímo před Jiřího Valentu, který bez otálení bombou pod břevno otevřel skóre. Stejný hráč zvýšil na 2:0.

„Poprvé to byla haluz, odrazilo se to ke mně, já jsem to narval a spadlo to tam. Druhý gól, to byl propadlý odražený balon, já jsem to dával do prázdné brány. Jsem rád, byl jsem na správném místě ve správný čas,“ líčil hráč, který korunoval velmi dobrý výkon hostů.

Ti byli pořád v pohybu, hrozili permanentně hlavně z pravé strany. „Nebyl to záměr, to tak vyšlo,“ pousmál se Valenta. Záměr naopak podle něho byl hrát aktivně. „Chtěli jsme na ně nalézt. Věděli jsme, co chceme hrát, a hráli jsme to. Od začátku jsme si za tím šli. Je jen dobře, že se nám to povedlo využít ve 2. minutě, pak byl klid od nás větší,“ konstatoval Valenta.

Domácí se mračili, že ani takto podařený výkon soupeře je neměl zaskočit. „Nepředváděli nic, čemu by se nedalo čelit. Celé to bylo o nás. Nechápu, proč jsme předvedli tohle,“ mračil se záložník Miloš Kratochvíl.

To Boleslavským nevadilo. Tři body je dostaly nad sestupové pásmo, momentálně na 12. místo.

„Velmi důležité vítězství. Dlouho na něho v Boleslavi čekali. Tabulka se vyrovnává, takže nám výhra z tohoto pohledu velice pomohla, i když nic ještě nevyřešila,“ uvědomoval si Weber. Na 15. místo, na které srazila právě Zbrojovku, má Mladá Boleslav jednobodový náskok.

V této situaci jde do čtvrtfinále MOL Cupu, v němž ve středu hostí Baník Ostrava. Ten je na tom v nejvyšší soutěži ještě hůř, dřepí na úplném dně tabulky. Matematicky odtud, v případě výhry nad Baníkem, mohou vést už jen dva kroky do pohárové Evropy.

„Byl bych odvážný, kdybych tvrdil, že v Boleslavi někdo sní o pohárech,“ reagoval Weber. „Dneska při postavení v ligové tabulce nás zajímá, abychom ligu dokázali zachránit. My se na pohár připravíme, nějaké změny v sestavě ale asi budou. Sám jsem v Boleslavi deset dní, a někteří hráči, kteří mě v tréninku příjemně překvapili, je vysoká pravděpodobnost, že dostanou příležitost. Můžu mužstvo zase důkladněji poznat,“ podotkl boleslavský trenér.