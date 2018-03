Překvapení? Odškrtnuto. Teď jde Brnu o „povinné“ body s Boleslaví

Asi se před začátkem fotbalové ligy nedalo předpokládat, že oba účastníci utkání 20. kola Zbrojovka - Mladá Boleslav můžou na konci probíhajícího ročníku zahučet do druhé ligy. Ještě bláznivěji by pak vypadal odhad, že po dvou třetinách soutěže bude mít k sestupu blíže Mladá Boleslav než Brno.

A přece je to tak. Středočeši přijedou v sobotu do Králova Pole s tím, že na patnácté místo, ze kterého se padá, mají k dobru jediný bod.

„V Boleslavi si zřejmě nemysleli, že do boje o udržení spadnou, ale to se nedá nic dělat. My ji musíme porazit, aby se do toho namočila ještě víc. Na nikoho jiného než na sebe se nemůžeme ohlížet,“ velí Ondřej Sukup, obránce Zbrojovky, která je na tom jen o dva body lépe než její aktuální soupeř.

Co z toho vyplývá, je zřejmé. Brňané hrají doma, a jestliže v předchozích dvou kolech mohli body spíš získat než ztratit, což se jim i povedlo, proti Mladé Boleslavi nastoupí už s povinností hrábnout naplno.

Tlak, který mohli v úvodu jara přenechat na soupeřovy poloviny, se přesunuje na jejich stranu.

„Doufám, že ne,“ reagoval trenér Roman Pivarník na otázku, jestli zodpovědnost může svázat jeho svěřencům ruce.

„Když jsem do Brna přišel, měli jsme čtyři body, byli jsme v obrovském deficitu a každý zápas byl pro nás klíčový. Hned ten první jsme zvládli. Pod tlakem jsme od té doby neustále a sami víme, že do konce sezony asi budeme. Zatím jsme se s tím dokázali vyrovnávat. Doufám, že to tak bude pokračovat,“ vyhlíží.

Sáhnout bude muset do stoperské dvojice, odkud mu vypadl na jeden zápas distancovaný Lukáš Kryštůfek. Minule na Spartě zahrál rukou, byl vyloučen, a o víkendu si tak odpočine. Marný byl protest brněnského klubu, marný byl apel na to, že ve středu v pohárovém utkání na Slavii padla za zastavení vyložené šance posledním bekem týmu jen žlutá karta.

„A to šel hráč sám na kasu a měl balon na zemi, ne ve vzduchu. A byla to žlutá,“ namítal Pivarník. S tím, že záleží napřed na posouzení rozhodčího a pak ještě disciplinární komise, je srovnaný. „Záleží na posouzení. Půlka vám řekne tak, půlka jinak a na obou stranách jsou experti. Školení jsme měli, víme, že pravidla jsou jasně daná, ale pak je to ještě o výkladu,“ řekl.

Do obrany pravděpodobně posune z lavičky Tadase Kijanskase. Na do loňska stabilního člena základní sestavy brněnské Zbrojovky nezůstalo po zimním posilování místo. Pokud nastoupí, bude to poprvé na jaře.

Pro nově sehrávanou zadní linii Brna je to zásah.

„I po prvním zápase se obrana trochu změnila. I kluci, kteří nehrají, jsou vyrovnaní a dost kvalitní, aby na hřišti mezi nás zapadli,“ věří Sukup. Stopku pro parťáka spíš čekal. „Byl bych příjemně překvapený, kdyby nepřišla. Červená karta byla přísná, to si osobně myslím, a pak si komise musela vyhodnotit, jak to bylo, či nebylo. My jsme se nachystali na obě varianty,“ prohodil.

Také on počítá s tím, že Zbrojovka bude muset bodovat a pravděpodobně i víc tvořit než se Sigmou nebo na Spartě.

„Tam jsme hráli víc v bloku, takže nebyl prostor tolik vyrážet dopředu a podporovat ofenzivu,“ řekl krajní obránce sám za sebe. „Vždycky je důležité začít tím, aby hráč nechyboval. Když se mu to podaří a cítí se dobře, může se vysunovat víc nahoru. Což je to, co ode mne trenér chce,“ vyložil.

Zápas čeká klasický záchranářský. Oba celky musí myslet na body, protože pak už může liga utíkat nebezpečně rychle.

„Nás může povzbudit, že jsme získali ty nepovinné body, ale víme, že teprve teď to začíná. Hrajeme o šest bodů. Čeká nás vypjatější zápas, psychicky náročnější než ty, kde body byly něčím navíc. Třeba ze Sparty,“ řekl Sukup.