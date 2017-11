Asi nejhezčí gól v kariéře, řekl o své trefě brněnský útočník Škoda

Brněnský Michal Škoda rozhodl duel proti Severočechům jedinou trefou až v 86. minutě, krátce poté, co se zvedl z lavičky náhradníků. A především po dlouhém oslabení, zaviněném pět minut před poločasem dvěma žlutými kartami Francise Koného.

Místo bránění nerozhodného výsledku byla Zbrojovka po změně stran lepší, snažila se udržet míč na útočné polovině a posílat kolmé přihrávky do šancí, až její snahu proměnil Škoda v zasloužené vítězství. To navíc znamená, že se Zbrojovka odpoutala z úplného dna tabulky na 13. příčku.

Odražený míč ze souboje v pokutovém území si Škoda za hranicí šestnáctky rychle zpracoval a okamžitě pálil. Nádherná střela přeplachtila teplického brankáře Diviše a zapadla do sítě.

Od Škodova vstupu na trávník uběhlo pouhých 39 vteřin, od zahájení hry po střídání pak jen patnáct.

„Druhý dotek s míčem. První bylo to zpracování,“ hlásil střelec po zápase. „Nevzpomínám si, že bych po střídání dal takhle rychle branku, navíc takovou parádní. Byla asi mojí nejhezčí v kariéře. Střelu z dálky nemám špatnou, ale většinou dávám góly jinak,“ bilancoval Škoda.

Po šesti zápasech a poprvé pod trenérem Pivarníkem se původně stěžejní brněnský útočník nevešel do základní sestavy. „Možná jsem i rád, že jsem hrál tak málo. Minule (v Jablonci – pozn. red.) jsem hrál celý zápas, měl jsem čtyři šance a gól jsem nedal. Dnes jsem vlastně šanci ani neměl a gól jsem dal,“ usmíval se.

Pivarníkovi tak už podruhé za jeho působení v Brně vyšel na jedničku tah se střídáním. Při své premiéře 14. října proti Slovácku nečekaně nechal na lavičce největší letní posilu Tomáše Pilíka, na hřiště ho vypustil taky až v závěru a šedovlasý záložník za dvě minuty na hřišti rozhodl. Škodovi ke stejnému kousku stačilo ještě méně času.

„Míša ví, stejně jako všichni ostatní, že první předností hráče jsou fotbalové předpoklady. Zadruhé chci obrovské nasazení, chci vyhrávat osobní souboje, chci obrovský akční rádius, co se týká běhání. To je post pro Škodu i pro Pilíka. Pilík zaskakoval i na křídlech, tak jsem se rozhodl, že pod hrotem bude hrát on. Tím pádem nedocházelo k dalším posunům v rozestavení a každý hráč hrál na svém postu,“ vysvětlil svoje taktické záměry Pivarník.

Jeho debata se Škodou před střídáním už byla o poznání prostší. „Chceš doleva, nebo doprava?“ tázal se svého žolíka. „Doleva,“ odvětil Škoda.

Nakonec se zapojil do hry napravo, kam domácí posunuli míč po autovém vhazování z opačné strany. Ve správný čas byl na správném místě. „Líp to trefit nešlo,“ pochválil se.

Ze strany Zbrojovky to byla první (a jediná) přímá střela na branku v zápase. Statistika však nevystihuje přesně dění na trávníku. Po nevýrazném prvním poločase, hraném bez jediné šance na obou stranách, se domácí mužstvo po vyloučení ohromně semklo. Zdobila ho bojovnost, odolnost v soubojích, snaha o tři body. I v deseti hrála na vítězství, na rozdíl od Teplic, které přesilovku ostudně promarnily.

„Byli jsme si vědomi, že potřebujeme vyhrát, že remíza by byla ztráta. Nemohli jsme si dovolit hrát vabank, ale každou situaci jsme chtěli jít do tahu, chtěli jsme jít do zakončení, do šestnáctky. Velmi dobrým kompaktním, bojovným a herním výkonem jsme zápas otočili pro nás,“ ocenil Pivarník.