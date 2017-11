Další krach, tentokrát v Jablonci. Ale nejsme žebráci, zní z Brna

„Ale my se díváme na ten progres, co tu nastává za poslední týdny, kdy je tu pan Pivarník,“ zmínil brněnský brankář Dušan Melichárek slovenského trenéra. „Myslím, že to stoupá. Jen musíme uhrát nějaké body a zvedne se to. Však jste všici viděli, že fotbal umíme a nejsme nějací žebráci, co to přijeli odstát a dostat búra,“ povídal Melichárek novinářům v Jablonci.

Zbrojovce však trvalo, než se na severu Čech chytila. Ze začátku čelila smršti rohů a už ve 4. minutě po jednom z nich domácí Jaroslav Zelený hlavičkoval přesně k tyči.

„Z naší pasivity jsme nechali domácí zahrávat hned několik rohových kopů, přitom jsme se na jeho standardní situace připravovali. A z jedné šel Jablonec hned do zaslouženého vedení,“ litoval kouč Roman Pivarník. „O tom gólu škoda mluvit. Byla to týmová chyba, které si v naší situaci nemůžeme dovolit. Před zápasem se na to připravujeme a pak v našem vápně nedostoupíme útočníka,“ zlobil se Melichárek.

I nadále měli domácí navrch a po půlhodině mohli Brňany definitivně zlomit. Jenže penaltu Stanislava Tecla bravurně vyrazil Melichárek. „Vůbec jsem nečekal, že to půjde kopat on, když ta penalta byla na něj. Rozhodl jsem se (skočit) na poslední okamžik,“ líčil Melichárek.

Jeho zákrok dodal spoluhráčům jiskru. „Možná je ta neproměněná penalta trochu psychicky zlomila. Ale spíš to pomohlo nám a od té doby jsme na hřišti totálně dominovali,“ podotkl Melichárek.

Brněnská snaha však měla jednu podstatnou vadu... „Nevytvořili jsme si žádnou brankovou příležitost,“ posteskl si Melichárek. „Fotbal se hraje na góly, proto jsme tam, kde jsme.“

Ve skutečnosti Zbrojovka jednu vyloženou šanci měla, jenže stále bezgólový útočník Francis Koné hlavičkoval z malého vápna přímo do brankáře. „Mrzí mě, že nám v některých situacích chybí větší odvaha. Nejsme schopni se dostat pořádně do kombinace. Celkově nám chybí lepší řešení finální fáze,“ poznamenal Pivarník.

Jablonečtí se přesto do posledních vteřin o těsnou výhru strachovali. „Zápasy s posledním týmem, který hraje o všechno, nikdy nebývají jednoduché. My si ale vytvořili tlak a všechno nám nahrávalo do karet. Pak se to zlomilo neproměněnou penaltou. Od té doby jsme začali jakoby jen bránit výsledek a ve druhé půli bylo Brno lepší,“ uznal Zdeněk Klucký, trenér Jablonce.

„Chtěli jsme hrát ze zajištěné obrany, nevytvářet chyby, protože jsme v minulých zápasech inkasovali hodně gólů, ale kluci si to vzali až moc, nebyli jsme až tak aktivní směrem dopředu, ačkoliv tam nějaké brejky z naší strany byly. Jsme rádi za vítězství, Brno ale kromě jedné hlavičky asi žádnou větší šanci nemělo.“

Zelený se dočkal první ligové trefy v jabloneckém dresu, ale po utkání úplně nejásal. „Měl jsem ještě další dvě dobré šance, ale při jedné jsem podklouzl a při druhé jsem to vyřešil špatně. Pak jsme ještě nedali penaltu a vzniklo z toho to, že Brno najednou začalo kombinovat, hrálo už daleko líp a my jsme naopak ve druhé půli přestali hrát,“ konstatoval.

„Zápas jsme si udělali těžký sami,“ litoval útočník Stanislav Tecl. „Já jsem, bohužel, nedal penaltu, gólman byl prostě v tu chvíli lepší než já, a to byl moment, který nás utlumil. Brno pak bylo sice aktivnější, ale my jsme přesto měli i ve druhém poločase dost šancí na to, abychom dali druhý gól a zápas dohráli v klidu. Na druhou stranu jsme už potřebovali odehrát zápas s nulou vzadu a navíc vítězný, což se povedlo, a to je pro nás hodně důležité,“ poznamenal Tecl.