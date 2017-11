Brněnské fotbalisty na cestách svazuje ostych. A vzniká problém, ví kouč

„Hlavní problém vidím v tom, že máme venku moc velký respekt. Nejsme tak sebevědomí jako doma, z čehož vzniká problém,“ oznamuje trenér Roman Pivarník.

Ten za měsíc, co má brněnský tým na povel, naučil ligového otloukánka lépe bránit a dal jeho hře řád. Ale komplex z cest se mu ještě odstranit nepodařilo. „Venku se hraje jinak. Můžeme si říkat, co chceme, ale bylo to tak, i když jsem trénoval Plzeň. Sice jsme venku vyhrávali, ale soupeř je doma odvážnější, nepříjemnější a vám se hraje hůř,“ sděluje Pivarník. „Proti aktivitě soupeře musíte jít aktivitou vlastní. A to se nám nedaří, je tam velký ostych. Musíme hráče přesvědčovat, musí si víc věřit.“

Naposledy v Jablonci Zbrojovka ukázala, že není v tomto ohledu beznadějný případ. Po ustrašeném začátku, kdy ze záplavy rohových kopů rychle inkasovala, dokázala domácí přitlačit. „Nakopla nás chycená penalta, po ní jsme převzali otěže. Troufám si říct, že jsme byli lepší, drželi jsme balon, byli jsme v tlaku. Ale bohužel jsme to nepřetavili ve vyrovnávací gól, který bychom si zasloužili,“ lituje stoper Petr Pavlík po prohře 0:1. „Po zápase jsme byli o to víc zklamaní, protože jsme viděli, že jsme nebyli daleko od toho, abychom si odvezli body.“

K jejich zisku ovšem potřebují Brňané častěji skórovat, což se jim nedaří doma ani venku. S pouhými 8 trefami z 13 duelů jsou v celé lize nejhorší. „V Jablonci jsme ve druhém poločase jasně dominovali, ale jenom po šestnáctku. Tam to řešíme špatně,“ podotýká Pivarník.

Ten na trénincích hráčům usilovně vtlouká do hlav, jak ofenzivní situace řešit. „Ale pak se v zápasech, hlavně venku, zase zbavujeme rychle balonu nebo ho kopneme do šestnáctky na jednoho hráče, abychom něco nepokazili. A to je špatně. Ty věci se musí dohrávat, hráči si musí věřit,“ nabádá padesátiletý kouč, který tak kromě taktických tahů pracuje i na rozkolísané brněnské psychice. „Doma zahráli všichni hráči dobře, ale venku někteří měli propad. A když vám několik hráčů výkonnostně vypadne, tak to pocítí celé mužstvo.“

Venkovní zápasy Brna Zlín - Zbrojovka 2:1

Olomouc - Zbrojovka 3:0

Mladá Boleslav - Zbrojovka 3:0

Karviná - Zbrojovka 2:1

Slavia - Zbrojovka 2:0

Plzeň - Zbrojovka 3:0

Jablonec - Zbrojovka 1:0

Přestože se Zbrojovka krčí na úplném ligovém dně, v Brně se konejší alespoň tím, že pod novým koučem herně pookřáli. „Šli jsme nahoru, náš fotbal už nějak vypadá. Trošku se změnil styl, už jsme víc vstřebali, co po nás trenér Pivarník chce,“ říká Pavlík. „Nejde to ze dne na den ani z týdne na týden, ale první náznaky zlepšené hry jsou vidět.“

Nyní mají Brňané díky reprezentační pauze dva týdny na to, aby odstranili další nedostatky. „Zaměříme se na kondiční stránku, protože v tomto ohledu máme problémy,“ prozrazuje Pivarník. „Hrajeme nadoraz, tady nemůžu říct proti hráčům ani slovo. Někteří byli v neděli totálně vyčerpaní, protože hrajeme náročně a ještě nás ubíjí, že ztrácíme lehké balony.“