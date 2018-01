Ashiru, Růsek, Zikl... a dál? Pivarník musí na brněnské posily čekat

Mnoho nového ale z počítače ani z SMS nezjistil. Vzhledem k tomu, že Zbrojovka (mimo jiné) svoje posily pro záchranářské boje v nejvyšší soutěži hledá v silných klubech, jimž hráči budou přebývat, má zatím soupisku pro jaro pouze nahozenou v hrubých obrysech.

Přestupy Jak se mění prvoligové kádry před jarem 2018.

„Musíme čekat. Silnější kluby to mají tak, že zahájí zimní přípravu se všemi hráči a postupně je uvolňují. Nechtějí je uvolňovat hned. Pokud to vyjde, jak má, měli bychom dva hráče mít na přestup, dva na hostování. Zatím je ale dost složité o tom mluvit, protože přestože jednání vedeme, tak teď na přelomu roku hovory utichly,“ pokrčil rameny Pivarník.

Staronovými tvářemi v jeho kádru jsou tak pouze útočník Antonín Růsek, povolaný z hostování ze Znojma, kde na podzim ve 14 zápasech nastřílel pět branek, a nigerijský záložník Musefiu Ashiru. Toho si Zbrojovka stahuje z DAC Dunajská Streda. Potvrzené místo má také další mladý útočník Martin Zikl. Ten už ale do prvoligového kádru nakukoval na konci podzimu, kdy se uvedl i jedním gólem.

Zimní příprava 2018 Jak se prvoligové týmy chystají na jaro.

Konec v Brně se zatím oficiálně týká pouze obránce Tomáše Jablonského, který ukončil kariéru. Dál se bude škrtat podle toho, kolik nových tváří se v brněnské šatně objeví. V ideálním případě by si Pivarník přál posilu do každé řady.

„Odchody ale velké nebudou,“ říká trenér. Momentálně má na soupisce pro nejvyšší soutěž (bez Ashirua a Růska) 20 hráčů do pole plus tři brankáře a zhruba s takovými počty chce pracovat i během ledna. Hráčů v poli by mělo být v první fázi dvaadvacet. Víc neupotřebí.

„S moc širokým kádrem se blbě trénuje,“ vysvětluje.

Po třech dnech trénování sehraje Zbrojovka první zápas v sobotu, kdy se v rámci Tipsport ligy utká s Pardubicemi.