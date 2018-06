Pivarníkova vize: Pět posil by bylo ideálních, tři budou minimem

„Víme, jaké pozice bychom chtěli posílit, máme i představy, kterými konkrétními hráči to chceme udělat, ale není jednoduché věci dořešit. Jednáme s hráči, s kluby, s agenty a v průběhu června bychom se měli posunout do konkrétnější roviny,“ podotkl Tomáš Požár, sportovní manažer Zbrojovky.

Není překvapení, že po sestupu se vedení klubu bude zaměřovat především na ofenzivní posily. Jednak byla chabá útočná fáze jedním z největších důvodů pádu z ligy, a zároveň tři ze čtyř hráčů, kteří Brno opustili, byli útočně ladění.

Přípravné zápasy Zbrojovky 16. června Trnava – Zbrojovka Brno (13.00, Jaslovské Bohunice)

20. června Zbrojovka – Slovan Bratislava (16.30, Zastávka u Brna)

23. června Sokol Lanžhot – Zbrojovka (16.00)

30. června Nitra – Zbrojovka (16.00)

7. července Zbrojovka – Skalica (11.00, Rakvice)

14. července Vyškov – Zbrojovka (čas a místo v jednání)

Pryč z Králova Pole jsou záložníci Rafael Acosta a Miloš Kratochvíl, útočník Konstantin Bazeljuk a obránce Tadas Kijanskas. Všechno jsou to odchody, s nimiž se dalo počítat.

„U Kijanskase jsme věděli, že jeho smlouvu nebudeme prodlužovat, u Bazeljuka to bylo o tom, jak nás (na jaře) přesvědčí. A nebylo to, co jsme očekávali, takže nás to nebolí,“ řekl k dvěma přebytečným zahraničním akvizicím trenér Roman Pivarník. „Pak máme hráče, které jsme kvůli sestupu nebyli schopni udržet, tedy Kratochvíla a Acostu. To je určitý zásah do kádru, protože patřili do základu a k nadprůměru. Chtějí hrát ligu a nebyli to naši hráči, i když tam byla nějaká opce. Ale v první řadě musí chtít hráči, nelze je držet na sílu,“ naznačil Pivarník, že se neuskutečnil ani záměr na kvalitní hráče uplatnit opci a následně je prodat.

Kratochvíl se tedy vrátil z hostování do Plzně, která ho obratem posunula do Jablonce. Zbývající tři hráči jsou po odchodu ze Zbrojovky bez nového angažmá.

Kdo přijde na jejich místa, je stále ve hvězdách.

„Zaměřujeme se na okruh hráčů z první ligy. Na papíře máme i ty, kteří dominovali ve druhé lize. Zjišťujeme možnosti, co lze a co nejde. V některých případech jsme blízko a věříme, že je to už jen otázka administrativy,“ doplnil Požár.

Jednání zhoršil sestup

Připustil, že dostat kvalitní fotbalisty do Brna bude složitější než v předchozích letech, kdy Zbrojovka figurovala v nejvyšší soutěži. Po sestupu do druhé ligy rázem brněnská adresa není tak atraktivní.

„Je to jeden z aspektů, když s hráči začínáte jednat. Fakt, že jsme ve druhé lize, byť máme ambice a chceme jít rychle nahoru, hraje roli. Pokud hráči mají výkonnost, tak není jednoduché je oslovit do druhé ligy. Je to o jednání,“ uvědomuje si Požár.

Čeká ho úplně jiná práce než ve Spartě, kde před příchodem do Zbrojovky působil. Zatímco v pražském velkoklubu se často obracel na zahraniční trh, v Brně bude potřebovat hodně těžit i z hráčů, jimž nevyšel boj o sestavu v české první lize.

Hráče „na hraně“ sleduje pečlivě. „Jak v konkurenčních klubech bude docházet k vývoji v kádru, tak budeme my reagovat. Doufám, že dobře,“ pousmál se.

Trenér Pivarník ho seznámil s touto svojí představou: pět posil by bylo ideálních, tři budou minimem. Všechny do ofenzivy.

„Obrana zůstala pohromadě, tam je to otázka maximálně jednoho stopera. Ale spíš bych se koncentroval na hráče dopředu. S touto obranou, co máme, jsme schopni pokračovat dál,“ řekl Pivarník. Do mužstva pumpuje svoje představy od pondělí, přípravu nařídil začít v Brně nejdřív z domácích klubů.

Potvrdil, že odmítl dvě české prvoligové nabídky a jednu ze zahraničí. Podle dostupných zpráv šlo o Rakousko.

Místo toho se společně s Požárem, s nímž už na bázi sportovní ředitel – trenér spolupracoval dříve v Bohemians Praha, pustil do projektu návratu Zbrojovky do první ligy. Na to žádá změny v týmu.

„Máme tu hráče, kteří zatím nejsou tahouny mužstva. My potřebujeme vytvořit osu z hráčů, kteří mají zkušenosti a dokázali by táhnout naše mladé kluky. Kdybychom dali jen mladé vedle sebe, tak naše cíle těžko budeme schopni naplnit,“ nemaluje si realitu narůžovo.

Postupových ambicí se nezříká. „Víme ale, jak těžká druhá liga je. V přípravě (v zimě) jsme dokázali být proti druhé lize dominantní, ale mistrovská soutěž je o něčem jiném,“ připravuje se.