Tah Pivarníkem vyšel. Má jasnou vizi, hlásí Brňané

Míč poskakoval před bránou a Michal Škoda v rychlosti dumal, jak s ním naložit. „Na nohu to bylo moc vysoko, na hlavu moc nízko. Nejlepší to bylo vyřešit kolenem,“ líčil brněnský útočník situaci z prahu druhé půle.

Rozhodl se správně. Důrazné drcnutí kolenem postrčilo míč do sítě a Zbrojovku k vymodlené výhře. Slovácko v sobotu doma skolila 2:1 a připravila Romanu Pivarníkovi úspěšnou premiéru.

6 změn v základní sestavě udělal nový kouč Pivarník oproti předchozímu duelu

„Výsledek jsme si zasloužili a vybojovali,“ těšilo už třetího brněnského kouče v sezoně. Na fanfáry je ještě brzy. Také po jmenování Richarda Dostálka hlavním trenérem se Zbrojovka vzchopila a složila Spartu, ale v dalších čtyřech partiích už nepřidala ani bod. Sobota však naznačila příchod lepších časů.

Hra Brňanů, kteří se díky skóre odpoutali z poslední příčky, po dlouhé době měla hlavu a patu. „Taktický výkon byl výborný. Dobře jsme drželi kompaktní blok a dokázali jsme přecházet do rychlých protiútoků,“ ocenil Pivarník, který se snažil za deset dní u týmu naočkovat hráčům co nejvíc ze své vakcíny.

„Bylo tam hodně taktiky, tréninky byly trošku delší a náročnější. Snažili jsme se pochopit hodně věcí a teď jsme pokyny uplatnili,“ podotkl matador Jan Polák. „Změnilo se hodně věcí, v podstatě všechno od základů. Taktické věci si necháme pro sebe, ale (trenér) má jasnou vizi, co po nás chce, a my se to snažíme plnit. Dnes to přineslo úspěch,“ jásal Škoda.

Další brněnskou předností byla enormní obětavost. Ne, že by se pod Dostálkovým vedením fotbalisté nesnažili, nyní z nich však touha a odhodlání přímo čišely. „Mužstvo šlo nadoraz, hráli jsme hodně náročně a podařilo se nám vtáhnout diváky do zápasu,“ pochvaloval si Pivarník. „Musíme běhat, bojovat, vyhrávat souboje. Pak člověk najednou začíná mít převahu a může se pokoušet o kombinace,“ poznamenal Polák.

V posledním bodě zatím Brňané stále tápou. Sobotní první půle byla z jejich strany bojovná, ale herně mimořádně rozpačitá, až na hlavičku Koneho po rohovém kopu marně hledali cestu k brance Slovácka. A zatímco netrpěliví diváci občas nespokojeně zapískali, hosté měli dvě vyložené šance, v nichž však selhali. „Ty dvě šance byly takové naše záchvěvy. Ale když do zápasu nedáte, co byste měli dát, tak vám to fotbalový pánbůh vrátí,“ kritizoval přístup svého celku slovácký kouč Michal Kordula.

Zato energičtí Brňané se hned po pauze dočkali odměny v podobě Škodova gólového kolena. Poté jejich výkon raketově vylétl a duel kontrolovali, zatímco Slovácko bylo takřka neškodné. „Nechtěli jsme je nechat rozehrát, aby hráli svoji hru. Napadali jsme vysoko, což jsme chtěli,“ přiblížil Škoda.

Když střídající Tomáš Pilík přidal těsně před koncem druhý zásah, bylo jasné, že úvodní Pivarníkův krok povede správným směrem. A nic na tom nezměnila ani gólová korekce hostů při poslední akci zápasu. „Výhra je velká vzpruha. Ale nesmí to skončit jedním zápasem jako předtím,“ upozornil Škoda. „Dneska to vyšlo, ale hraje se dál,“ burcuje Polák.