Brněnští reprezentanti se vrátili bez nálady a gólů. A teď čeká liga

A to Brňany v sobotu čeká mimořádně důležitý zápas 22. kola nejvyšší soutěže proti Karviné. Doma od 15 hodin ji musí stůj co stůj porazit, aby se jejich vyhlídky na záchranu ještě nezhoršily.

„Odpočinul jsem si od tlaku v Brně, to ano. Tlak v reprezentaci je taky, ale jiný. Určitě jsem se ale nevrátil s tím, že jsem nabral nějaké sebevědomí,“ pokrčil rameny záložník Miloš Kratochvíl, nespokojený s tím, že ze tří zápasů za jedenadvacítku odehrál jen jeden poločas.

Jak hráli v reprezentacích Miloš Kratochvíl - U21

Nastoupil jen na druhý poločas týmově slabého duelu proti Řecku s prohrou 0:3, víc šancí nedostal. Antonín Růsek - U19

Odehrál kompletní tři zápasy, gól jako útočník nedal. Ladislav Krejčí - U19

S Řeckem byl po půli střídán, zbylé dva zápasy hrál celé.

„Osobně jsem to čekal jiné. Když budu upřímný, tak hrají kluci z druhé ligy nebo ti, kteří vůbec nenastupují. Moje minutáž není vůbec dobrá. Jsem rád, že jsem zpátky v Brně. Odehrál jsem poločas za ty dva srazy, které jsem absolvoval, což je pro mě málo, ještě jsme nezvládli poslední zápas, takže nemůžu mluvit úplně pozitivně,“ povzdechl si.

Nijak nadšený není ani brněnský trenér Roman Pivarník. U Kratochvíla ho štve malé vytížení, u reprezentantů do 19 let zase nadměrná zátěž. Za osm dnů zasáhli Ladislav Krejčí a Antonín Růsek do tří zápasů, Krejčí v jednom střídal, Růsek je musel zvládnout celé.

„V áčku dospělých hráč dostane jeden, jeden a půl zápasu. Mládežnické kategorie hrají turnajovým způsobem,“ kabonil se nad zápasovým rytmem mladé dvojice Pivarník.

Jako kdyby poslední ligová pauza z pohledu Zbrojovky dobrého nepřinesla skoro nic. K součtu negativ totiž Pivarník přidává i bilanci svých svěřenců v reprezentačních výběrech. A ta není moc povzbudivá.

Brno vs. Karviná Od 15 hodin sledujte online reportáž

„Vidíte u Růska. Tři zápasy, nula gólů. Je to mládežnický fotbal a měl by se prosazovat,“ upozorňuje trenér, pro kterého je produktivita velkým oříškem současného brněnského mužstva.

Proto měl v týdnu i dilema, koho poslat do útoku proti Karviné. „Hráči by nás měli přesvědčovat, že do sestavy patří. Aspoň jeden útočník by měl vyskočit. Bohužel to tak není. To samé v přípravě v Senici. Když ho hrajete, děláte to proto, že vaši hráči by se měli prosadit. Což se nestalo. Tři zápasy v reprezentaci, jeden v Senici a je to o jednom gólu,“ spočítal celkový střelecký účet Brna v pauze Pivarník.