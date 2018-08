Gólostroj zn. Magera. Spoluhráči ho chválí, soupeři respektují

První přesné trefy v brněnském dresu slavil Lukáš Magera s míčem pod dresem, aby tak dal najevo, že čeká narození dcery.

Malá Rachel už na svět přišla čili si obrovitý útočník pro balon pod dres už nechodí. Jinak zůstalo v zápasech Zbrojovky kolem Magery všechno při starém.

Co kolo, to gól – to je norma největší osobnosti současného brněnského týmu. Po pěti odehraných kolech má Magera na kontě polovinu z deseti branek svého celku.

Jak je důležité mít takového hráče v sestavě? „Právě jste si sám odpověděl,“ odtušil nad Magerovou statistikou Lukáš Vraštil, obránce Zbrojovky. Produktivita pětatřicetiletého spoluhráče ho nepřekvapila. „Znám ho z Mladé Boleslavi. Jen ať mu to padá dál,“ přeje si.

Ve zmíněné Mladé Boleslavi spolu odehráli i sezonu 2015/16, Magerovu životní, kdy dal 14 gólů. Také tam ale zažil přesun mezi náhradníky v minulé sezoně.

Ve Zbrojovce má už teď stejný počet nastřílených branek jako za poslední rok a půl v Mladé Boleslavi dohromady.

Ne nadarmo Magera v Brně zdůrazňuje: „Musím poděkovat i trenérovi za to, že mám jeho plnou důvěru. To jsem dlouho neměl. Je to i trenérova zásluha, že se mi takto daří. Kdybych tolik nehrál, tak ty góly nedávám,“ domnívá se.

Ve druhé lize Magera zúročuje zkušenosti z nejvyšší soutěže. Naposled v pátek doma proti Českým Budějovicím. Nestál sice čelem v brance, ale orientoval se i podle sluchu. Registroval, jak gólman na obránce křičí, že na centr už nedoběhne. Udělal si obrázek o tom, kde asi brankář je, a pak ho zároveň s dvěma obránci přeloboval k zadní tyči.

Jak a kdy dává góly Lukáš Magera 1. kolo Jihlava (1:3)

72. minuta. Našel si centr zleva a hlavičkou ze souboje s obráncem snížil na 1:3.

Našel si centr zleva a hlavičkou ze souboje s obráncem snížil na 1:3. 2. kolo Vlašim (2:2)

79. minuta. Z penalty prudkou střelou pod břevno vyrovnal na 2:2.

Z penalty prudkou střelou pod břevno vyrovnal na 2:2. 3. kolo Chrudim (3:0)

60. minuta. Ideálně se orientoval v závaru a nohou „z první“ doklepl odražený míč do sítě. Zvýšil na 2:0.

Ideálně se orientoval v závaru a nohou „z první“ doklepl odražený míč do sítě. Zvýšil na 2:0. 4. kolo Žižkov (2:3)

70. minuta. Za obráncem si počkal na rohový kop a nohou dal na 2:3.

Za obráncem si počkal na rohový kop a nohou dal na 2:3. 5. kolo České Budějovice (2:1)

27. minuta. Centr z levé strany prodloužil hlavičkou přes dva obránce i gólmana až do sítě na 1:0.

„Mageru jsme bránili naivně,“ mračil se budějovický trenér David Horejš. Útočníka označil za klíčového hráče Zbrojovky. „Dělal nám obrovské problémy. Brno ho hledalo dlouhými míči a on vyhrával souboje,“ popsal, co ve vzájemném utkání (Brno vyhrálo 2:1) diktovalo ráz hry.

Magera v něm podle svého zvyku nejen sklepával míče, ale zapojoval se i do napadání a do obrany. Právě pro tuto užitečnost ho trenér Roman Pivarník dosud střídal jen jednou, a to minutu před koncem. Jinak je Magera na hřišti celé zápasy.

„Vidím ho na tréninku, jak dokáže všechny situace ze stran zakončit gólem,“ kvituje Pivarník.

Třeba na Žižkově Magera přehrál v gólové situaci svého strážce tak, že z něho udělal komparzistu ve své akci. Přestože stál za protihráčem, natáhl před něho nohu a skákavý centr jednoduše odkopl do sítě.

„Zkušenosti jsou v těchto situacích mojí výhodou,“ připouští Magera. „Soupeři jsou ale mladší a rychlejší. Snažím se udělat maximum pro svoje mužstvo,“ dodává s úsměvem.

Přivedení Magery je ve Zbrojovce největším úlovkem nového sportovního ředitele Tomáše Požára, který vybraného útočníka o přestupu do druhé ligy (s pomocí dvouleté smlouvy v ruce) přesvědčil.

Jen se možná nečekalo, že z pěti gólů bude mít Magera – dvoumetrový hromotluk – na kontě tři nohama. „Kopací techniku má ale Lukáš vynikající. Se zakončením si dokáže poradit,“ vyzdvihuje Pivarník.

Hlavou či nohou, svých pět gólů dal Magera pokaždé jinak. Jen jedno měly trefy společné: šlo o první a jediný dotek s balonem. Letící, odražený nebo stojící míč, bác a gól.

„Když si ho balon najde, dokáže se postavit a situaci vyřešit,“ těší trenéra Pivarníka.

Lituje jen toho, že z takové kanonády není víc bodů v tabulce.

„Na nulu vzadu to snad bude hned příště,“ doufá i Magera.