Bylo to špatné, děs. Náš výkon neměl obdoby, láteřil brněnský Kratochvíl

Moravané tak čekají na výhru od 24. února, kdy porazili doma Olomouc 1:0. Navíc se trápí i střelecky, na Julisce to byl teprve jejich čtvrtý jarní gól.

„Rozhodně jsme na Duklu měli. Nezvládli jsme to. Prvních pětatřicet minut neměli skoro nic, ale my toho nedokázali pořádně využít,“ líčil zklamaný brněnský záložník Miloš Kratochvíl.

Dlouho to vypadalo z vaší strany dobře, byli jste aktivnější, šli jste do vedení. Co se stalo, proč to nevyšlo?

Nechci někomu křivdit nebo někoho urážet, ale Dukla byla jeden z nejslabších týmů, se kterými jsme hráli. My jsme bohužel byli ještě slabší. Měli jsme přidat i druhý gól, nevím, proč jsme přestali hrát tak aktivně jako na začátku. Asi jsme se uspokojili tím, že jsme vedli. Neustáli jsme to v hlavách.

Dá se říci, že vás obdržené branky po vašich chybách tak paralyzovaly, že jste ani neměli v závěru nějaký tlak?

Bylo to špatné. Celkově od druhé branky soupeře to byl děs. S Duklou jsme mohli hrát úplně normálně. Nevím, proč nám to nešlo. Dělali jsme zbytečné chyby. To, co jsme předvedli za stavu 1:0 v takhle důležitém utkání, to nemělo obdoby. To se nemůže stávat, když se hraje o záchranu a takto cenné body.

Ostatní konkurenty v boji o záchranu ještě toto kolo čeká, ale dá se říci, že vaše situace už je opravdu kritická?

My se musíme koukat především na sebe. Jestli nebudeme vyhrávat, tak nám může být jedno, jak hrály týmy, které jsou nad námi. Šance tam ještě stále je, vzdávat se nechceme, ale nebude to vůbec jednoduché. Jakmile se někdo nechá odříznout, vrací se mu blbě.

Jihlava remizovala s Mladou Boleslaví 0:0, takže na záchranu momentálně ztrácíte šest bodů. Jak velké vidíte vaše šance?

Dokud šance je, tak budeme bojovat, ale to si říkáme už docela dlouhou dobu a přijde mi, že ne vždycky tomu tak je. Já stále věřím, ale musíme pro to udělat mnohem více než proti Dukle a i v jiných utkáních, která jsme úplně nezvládli.

Příští týden vás doma čeká Jablonec, budete se nějak speciálně připravovat?

Jablonec bude hodně těžký soupeř. Hrají o evropské poháry, nedají nám nic zadarmo. Ale my se musíme zkoncentrovat a ukázat to nejlepší, co v nás je. Jak se budeme připravovat, je hlavně na trenérovi, uvidíme. Každopádně musí tři body zůstat v Brně.