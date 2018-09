Inkasovaný gól Zbrojovku nezastavil, soupeře s přehledem „smázla“

Přestože na vedoucí brněnský gól Antonína Růska z 27. minuty zareagoval Musiol z Táborska vyrovnáním hned za dvě minuty, pokračovali domácí v tlaku, ještě do poločasu nastříleli tři góly a už do první přestávky rozhodli o tom, že domácí premiéra trenéra Pavla Šustra skončila přesvědčivým vítězstvím 4:1.

„Aniž bych chtěl snižovat kvality našeho soupeře, tak pokud chceme hrát o přední pozice, tak tyto zápasy musíme zvládat,“ řekl Šustr, jehož tým zužitkoval dva týdny práce v rámci reprezentační přestávky. „Navíc Táborsko nás nedostávalo tolik pod tlak, takže jsme měli možnost si spoustu věcí dál zkoušet,“ pravil.

Na vítězném vyznění duelu pro Zbrojovku měl ohromný podíl její záložník Robert Bartolomeu. Ve 34. minutě vybojoval svým průnikem penaltu, kterou bezpečně proměnil Lukáš Magera, v 37. minutě si naběhl na dlouhý Růskův pas a po kličce vyběhnuvšímu brankáři zakončoval do prázdné branky. Následně ještě v nastaveném čase na úplném konci poločasu střelou z trestného kopu k tyči zvýšil na konečných 4:1 svým osmým gólem v sezoně znovu Magera.

Nejen dvougólový střelec, ale hlavně Bartolomeu na trávníku zářil. „Paradoxně jsem se necítil moc dobře,“ překvapil před rozjásanou šatnou Brna strůjce výhry. „Byl jsem ale u všeho důležitého, hráli jsme dobře, vyšlo nám to výsledkově, takže jsem spokojený,“ dodal.

Při jeho gólu se mu hodilo, že si druhou ligu zahrál už za Zlín, odkud do Zbrojovky přišel. „Jejich brankáře (Michala Tomu) z té doby znám, takže vím, že není moc rychlostním typem, že bych se mohl k míči dostat dřív než on. To se podařilo, obránce kolem žádný nebyl, tak jsem gólmana obhodil a šel jsem do prázdné,“ komentoval svůj počin 24letý hráč.

Vedle tří bodů si Brňané cenili toho, jak se popasovali s nečekaným vyrovnáním Táborska na 1:1.

„Inkasovaný gól mi byl líto hlavně kvůli klukům. Vedou, můžou se zklidnit, přidat a naložit soupeři další branky, a místo toho jednu sami dostanou,“ konstatoval Šustr. „Pozitivní je, že nepolevili, nezačali se bát, pracovali pořád stejně a přišly další naše góly,“ kvitoval s povděkem.

Až do konce utkání nutil svůj tým k vysokému tempu. „Dělej, dělej,“ znělo často jeho burcování od postranní čáry. „Každý gól hráče zvedne, proto je škoda, že jsme další šance nezúročili. Ve druhé půli už nám chyběla kvalita v zakončení,“ pokrčil rameny Šustr.