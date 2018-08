Brněnští fotbalisté doufají ve zlom, přivítají Chrudim

Brňané doufají ve zlom první fáze sezony. Počítají s tím, že první výhra je dostane do potřebné pohody. „Extrémně důležitý je každý zápas a bude i dál. Nemůžeme si dovolit dál ztrácet. Je důležité dostat se na vítěznou vlnu. Studujeme hru soupeře, ale je důležité, aby to bylo hodně o nás, abychom se prosadili,“ diktuje brněnský trenér Roman Pivarník.

Náruživý motorkář, který v sedle tráví i volný čas během dovolených, si plánoval alespoň na část víkendu odskočit na Masarykův okruh a udělat si radost před nedělním večerem. Výkop fotbalu je kvůli Grand Prix (ale ne kvůli Pivarníkově úmyslu závody sledovat) ve 20 hodin.

Pro domácí mužstvo, jehož úmyslem bude zápasu dominovat, je to mírná pomoc. Dobývat koncentrovanou obranu v odpoledním horku si Zbrojovka vyzkoušela před týdnem ve Vlašimi a moc úspěšná nebyla. Jeden gól si při remíze 2:2 dala Vlašim vlastní, druhý padl z penalty.

Pivarník počítá s tím, že zápas se snahou o tlak, vytváření šancí a s výraznou převahou v držení míče čeká Zbrojovku i s Chrudimí. Konstruktivní hru vštěpuje do svého mužstva v přípravě.

„Tam je vidět velký progres. Znát to bylo už ve Vlašimi. Uměli jsme si poskládat hřiště, musíme ale pracovat na dalších herních prvcích. V kvalitě hry se posouváme. Pomohlo by nám zvládnout dva nebo tři zápasy za sebou, aby se mužstvo utvrdilo, že tahle cesta je správná,“ řekl Pivarník.

Začít po krátké letní pauze hrát v nižší soutěži v roli favorita a vyloženě útočně je pro Zbrojovku značnou změnou. A to nejen pro hráče, kteří zůstali z loňského ligového kádru. „Na dominanci ve hře si i já osobně musím zvykat, protože v Karviné jsme se minulý rok spíše bránili. Nebyli jsme tím týmem, který drží míč takovou dobu,“ přiznává záložník Peter Štepanovský. Vnímá, že se potřeba rychle přepnout týká i ostatních. „I kluci tady v Brně takhle dominantní nebyli, ale zvykáme si na to, a čím dříve si zvykneme, tím líp. Jen si musíme dát pozor na hloupé chyby,“ dodal slovenský záložník.

Pivarník upozorňuje, i s ohledem na horké počasí: „Napravování chyb pak stojí ještě o něco víc sil.“

Souběžně s tím, jak se trenér do hráčů snaží „napumpovat“ útočné návyky, se vedení brněnského klubu pokouší dodat do kabiny ještě jeden impulz v podobě konstruktivního hráče. Toho v Brně hledali od začátku přípravy, krátce se zdálo, že by jím mohl být Tomáš Mičola, ale ten se zranil. Brňané dali najevo, že Mičolův zdravotní stav budou sledovat a v případě jeho zlepšení zváží hráčův návrat do přípravy Zbrojovky, z toho ale sešlo.

„Tomáš asi už zdravý je, ale my do toho rizika nechceme jít,“ uvedl Pivarník. Hledá v české první a druhé lize, na zahraničí trh se obracet nechce.