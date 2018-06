Brazilci přiletěli do Ruska ve velké formě. Z posledních 21 zápasů prohráli jediný, a to už před rokem v přípravě s Argentinou. Kvalifikací prošli suverénně, inkasovali pouze tři góly a ztratili jen čtyři body za dvě remízy. Odborníci i sázkové kanceláře považují svěřence trenéra Titeho za hlavního adepta na titul.

Brazílie - Švýcarsko skupina E, neděle 20.00 (Rostov) Rozhodčí: Ramos - Torrentera, Hernández (všichni Mexiko)

Umístění v žebříčku FIFA: 2. - 6.

Předpokládané sestavy, Brazílie: Alisson - Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo - Paulinho, Casemiro, Coutinho - Willian, Jesús, Neymar.

Švýcarsko: Sommer - Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodríguez - Behrami, Xhaka - Shaqiri, Freuler, Zuber - Seferovic.

Jako první je prověří druhý z favoritů skupiny E Švýcarsko, které se rovněž pyšní velkou formou a dokonce ještě lepší bilancí než soupeř. Za poslední dva roky Švýcaři prohráli z 22 utkání jen v kvalifikaci s Portugalskem. A v minulosti už ukázali, že umí zaskočit favorita. Třeba na MS 2010 jako jediní porazili pozdější šampiony Španěly. A v roce 2013 při posledním vzájemném utkání zdolali Brazílii 1:0.

„Všichni se na Brazílii těšíme. Je to neskutečně silný tým, skvělý v obraně i v útoku, kde mají Neymara. Ale my jdeme do zápasu s cílem bodovat,“ řekl švýcarský brankář Yann Sommer.

Německo - Mexiko Skupina F, neděle 17.00 (Moskva - Lužniki) Rozhodčí: Faghaní - Sochandán, Mansúrí (všichni Írán)

Umístění v žebříčku FIFA: 1. - 15.

Předpokládané sestavy, Německo: Neuer - Kimmich, Hummels, Boateng, Hector - Khedira, Kroos - Müller, Reus, Draxler - Werner.

Mexiko: Ochoa - Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo - Herrera - Vela, Guardado, J. Dos Santos, Lozano - Jiménez.



To Němci dorazili do Ruska v nepříliš dobrém rozpoložení. Sice jako jediní vyhráli všechny své zápasy v kvalifikaci a jsou neporaženi už patnáct soutěžních utkání, ale z šesti přípravných duelů před šampionátem uspěli pouze v tom posledním proti Saúdské Arábii (2:1). Ta přitom začala turnaj debaklem 0:5 s Ruskem.

„Víme, že vyhrát mistrovství světa dvakrát po sobě je velmi těžké, ale máme tým, který to může dokázat,“ věří obránce Joshua Kimmich. „Jsme si vědomi, že pokud chceme uspět, musíme se zlepšit,“ uvědomuje si záložník Toni Kroos.

Německý sen o obhajobě se ale pokusí hned na začátku přibrzdit Mexičané, kteří usilují o sedmý postup do osmifinále za sebou. „K Německu máme respekt, ale rozhodně není neporazitelné. Na světě jsou tři rozdíloví hráči, Messi, Ronaldo a Neymar. A žádný z nich není Němec,“ prohlásil obránce Carlos Salcedo, který hraje v německé bundeslize za Frankfurt.

Kostarika - Srbsko skupina E, neděle 14.00 (Samara) Rozhodčí: Diedhiou - Camara, Samba (všichni Senegal)

Umístění v žebříčku FIFA: 23. - 34.

Předpokládané sestavy: Kostarika: Navas - Gamboa, González, Acosta, Duarte, Oviedo - Ruiz, Borges, Guzmán, Bolaňos - Ureňa.

Srbsko: Stojkovič - Rukavina, Ivanovič, Tošič, Kolarov - Matič, Milinkovič-Savič - Tadič, Ljajič, Kostič - Mitrovič.



Kostarika se na úvod skupiny E střetne se Srbskem v duelu, který hodně napoví o ambicích obou týmů na postup. V konkurenci Brazílie a Švýcarska totiž zřejmě bude mít šanci jen vítěz. A Kostaričané chtějí navázat na čtyři roky starý senzační postup až do čtvrtfinále.

„Chceme opět přepsat historii a víme, že to znamená nutnost porazit Srbsko,“ řekl brankář Keylor Navas. „První zápasy bývají obtížné a Kostarika je nepříjemný soupeř. Musíme hrát koncentrovaně a nesmíme se nechat rozhodit tlakem vyhrát za každou cenu. Pořád bude lepší uhrát remízu, než kdybychom pak při honbě za gólem zbytečně inkasovali,“ dodal srbský gólman Vladimir Stojkovič.