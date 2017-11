Když se kamarádi rvou. Fotbalová reprezentace hledá jedničku do brány

Národní mužstvo vyrazilo na dva přípravné zápasy do Kataru, kde se ve středu utká s Islandem a v sobotu s domácím výběrem.

„Beru to jako nový začátek, protože kvalifikace skončila neúspěchem. Budeme se připravovat na další výzvy, které přijdou - Liga národů a kvalifikace o Euro,“ prohlásil Tomáš Vaclík.

Nový začátek, zdá se, je to i pro reprezentační gólmany.

Ač před rokem bylo jisté, že po Čechovi právě on bude hájit bránu národního týmu, nyní je situace částečně odlišná. Deset měsíců před prvním ostrým zápasem nemá Česko danou jedničku.

Ne proto, že by Vaclík neměl výkonnost nebo ztratil místo v klubu. Jde spíš o to, že Koubek s Pavlenkou opustili českou ligu a nyní chytají kvalitní soutěže v zahraničí. A v nich si vedou dobře.

Česko - Island středa 8. listopadu 15.45 v Dauhá

„Všichni víme, že stát se jedničkou v reprezentaci a zároveň chytat českou ligu je složitější, spíš nereálné,“ poznamenal Pavlenka.

S Koubkem, který na konci srpna odešel ze Sparty, se výrazně zvedlo Rennes ve francouzské lize, v posledních třech kolech pokaždé vychytal vítězství 1:0.

Pavlenka patří mezi opory Werderu Brémy, byť letos v bundeslize ještě nevyhrály.

Brankáři pro reprezentaci Tomáš Vaclík

narozen 29. března 1989

klub: Basilej

reprezentace: 17 startů

V éře Čecha byl náhradníkem od jara 2013, automaticky převzal jeho roli po Euru 2016, kdy Čech ukončil reprezentační kariéru. V závěru kvalifikace o MS 2018 mu úplně nevyšel duel v Severním Irsku. Tomáš Koubek

narozen 26. srpna 1992

klub: Rennes

reprezentace: 6 startů

Na Euru do 21 let v roce 2015 dostal přednost před Pavlenkou, loni byl jedničkou ve Spartě, letos po pátém kole české ligy přestoupil do Rennes. Ve Francii se mu daří. Jiří Pavlenka

narozen 14. dubna 1992

klub: Werder Brémy

reprezentace: 3 starty

V minulé sezoně pomohl Slavii k titulu a ačkoli ho toužila udržet, Pavlenku okouzlila nabídka z bundesligy a za každou cenu chtěl odejít. Brémy v něm mají oporu, v úvodních 11 kolech nevyhrály a jsou předposlední.

„Snažím se předvádět co nejlepší výkony v klubu, abych byl prospěšný. A podle toho si můžu zasloužit pozvánku. V reprezentaci jsme na jedné lodi a pak záleží, co se trenérovi jeví jako nejlepší možnost,“ přemítal Pavlenka. „Ale chytat chce každý, to je jasné.“

Vaclík jako jeden ze tří českých fotbalistů (Suchý v Basileji a Schick v AS Řím) má možnost pravidelně nastupovat v Lize mistrů. V Basileji si ho nemohou vynachválit.

„Jestli se změnila moje situace v reprezentaci? Nevím, na to by měl odpovědět trenér,“ poznamenal Vaclík.

„Máme prostor se všemi brankáři pracovat. Uvidíme, jak se to vyvine, jak jim to půjde na srazech v reprezentaci a v klubech. Podle toho se rozhodneme,“ poznamenal reprezentační kouč Karel Jarolím.

Česko až do září příštího roku bude hrát jen přípravná utkání, během nich by měl Jarolím vybrat jedničku pro Ligu národů, která se bude hrát na podzim 2018. V roce 2019 se hraje kvalifikace o Euro.

Boj o místo začne tento týden v Dauhá.

„Může se to tak jevit,“ přemítá Vaclík. „Jsem si jistý, že všichni chceme chytat, chceme být jedničkou. Ale stejně tak jsem si jistý, že naše vztahy to neovlivní. My tři spolu vycházíme velice dobře.“

Tomáš Koubek.

Vaclík odchytal osm zápasů v boji o šampionát 2018. Když v září v Severním Irsku dostal dva laciné góly a Česko ztratilo i teoretickou naději na postup do baráže, v posledních dvou duelech kvalifikace nastoupili Pavlenka s Koubkem. „Oba chytali dobře,“ uznal Vaclík.

Takže Koubek, Pavlenka, nebo Vaclík? V samostatné české historii je to možná poprvé, kdy se jednička vyprofiluje až během přípravného období.